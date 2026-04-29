Quince años para normalizar cicatrices

«Una mujer no es solamente los pechos». La Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (Almom) organiza mañana jueves el tradicional desfile de ropa de baño y ropa interior especialmente diseñado y adaptado para las mujeres que se han sometido a una mastectomía parcial o total. «Lo que hace grande a una mujer es todo lo que hay en ella, no solo el pecho». Noelia Valdueza, presidenta de Almom, destaca la importancia de quince años de un desfile «para dar visibilidad en la sociedad a las mujeres mastectomizadas, que se pueden sentir más femeninas gracias a la ropa adaptada. Es importante para que la autoestima y la confianza».

Cinco mujeres y un hombre, el único asociado tras padecer y superar un cáncer de mama, desfilarán este jueves 30 en el Hotel Barceló Conde Luna a las 19.00 horas. El donativo para entrar al desfile es de 2 euros y la recaudación se destinará a los gastos de la sede de la asociación y a la terapia del linfedema. El linfedema es una complicación habitual en las mujeres que han sufrido una mastectomía y se produce por la acumulación de líquido linfático en la piel y el músculo del brazo.

Los participantes en el desfile mostrarán los nuevos diseños de Anita, la marca de ropa interior adaptada para el cuerpo de las mujeres. «Es muy importante para la mujer sentirse segura y no ser señalada en la playa, estar en ropa interior y sentirse completa».

El impacto de la noticia de un cáncer y la necesidad de practicar una amputación parcial o total de la mama de la mujer no solo genera incertidumbre y miedo, sino inseguridad física tras la intervención. «Los pechos no son un órgano indispensable para vivir, pero es muy importante cuidar al autoestima».

Para preparar a la mujer, Almom también ofrece apoyo psicológico. «A estas sesiones hay mujeres que van con sus parejas y otras van solas. El apoyo de la pareja es muy importante». Pero no todas las pacientes reaccionan igual ante una mastectomía. «Hay mujeres que aceptan sus cuerpos tal y como son y no se hacen una reconstrucción mamaria».

Almom cuenta con 200 socias y un solo hombre. «Cada vez llegan a la asociación mujeres a las que se detecta un cáncer a una edad más temprana». La mujer más joven de la asociación tiene 35 años.

En el proceso de «transitar» para la recuperación de un cáncer «es muy importante manejar el proceso oncológico desde un punto de vista multidisciplinar, como la nutrición, el ejercicio y la psicología. El cáncer deteriora el organismo» por lo que el cuidado integral de a mujer «favorece la recuperación».

Siperar miedo y complejos

Las mujeres que llaman por primera vez a la puerta de la asociación llegan «con mucho miedo y tristeza porque se asocia cáncer a muerte. Por eso nuestra labor es informar de muchos aspectos que no son solo los clínicos que dan en el hospital. Luego acogemos a las mujeres para que se sientan parte de un colectivo. El sentido de pertenencia reduce los niveles de angustia. Todas las enfermedades van unidas a emociones que hay que identificar. En la asociación fomentamos el desarrollo de las emociones. No se trata de tapar la realidad, sino de aprender a convivir con ella».

Almom acaba de ser declarada Entidad de Utilidad Pública, por lo que las empresas, entidades colaboradoras o particulares que hagan donaciones tendrán una deducción fiscal.

Trescientas nuevas mujeres que cada año tienen un diagnóstico de cáncer de mama en la provincia de León. El diagnóstico precoz y los tratamientos personalizados aumentan la supervivencia de las mujeres, que en algunos casos llega al 90%.

Talleres de psicología, el programa Cafeteando con Almom y distintas actividades sociales ayudan a las mujeres asociadas al proceso terapéutico de su enfermedad.

Otra importante actividad de Almom es la recaudación de dinero para investigación. Después de cubrir todos los gastos, el 70% de lo recaudado en la carrera de la mujer se destina a la investigación contra el cáncer y el 30% a los programas que mantiene la asociación.