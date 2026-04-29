El toque a fuego de León repica en las campanas de Cataluña

El pueblo leridano acogió un encuentro de campaneros el último fin de semana de abril.captura lleidatv

Las campanas del pueblo catalán de Os de Balaguer sonaron a fuego por León. El villavantino Juan Miguel Celadilla participó este fin de semana en la Trobada de Campaners de Catalunya que se celebró en esta localidad leridana. Celadilla, que desarrolló una parte de su vida laboral en Cataluña, quiso reproducir el toque a fuego como homenaje a los pueblos que sufrieron los incendios en la provincia el verano pasado.

Este pueblo de la comarca de La Noguera, de unos mil habitantes, tiene una gran tradición campanera. La Cofradía de Campaneros de Cataluña, una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1987 formada por personas voluntarias, trabaja para mantener vivo el patrimonio campanero y sus prácticas.

Para el leonés fue emocionante llevar a Cataluña el recuerdo de los incendios a través de una tradición genuina leonesa, aunque el toque a fuego ya solo se oye en las demostraciones de campaneros como el encuentro anual que se celebra en Villavante desde hace más de tres décadas. Regresó a León en el tren, en esta ocasión sin apagón, como le sucedió el año pasado, y con la admiración hacia los logros de Os de Balaguer, donde además del campanario tienen un horno de fundir, una calle dedicada a los campaneros y también un monumento, así como un museo.

En Villavante hay una calle dedicada a los campaneros y el encuentro anual que se celebra en agosto.

Recientemente, la tradición leonesa con las campanas apareció en un programa de La aventura del saber que reflejó la tradición viva en Villavante, Fresno de la Vega y Villaseca de la Sobarriba. De la mano del musicólogo leonés Héctor Luis Suárez, el equipo grabó el recuerdo de lo que fue la escuela de campaneros de Villavante, pueblo que en la década de los 80 ensalzó la tradición de la mano de la asociación «Guays» y Joaquín Alonso y en el que pervive 40 años después el encuentro anual de campaneros.

En Fresno de la Vega, recogieron la subida al imponente campanario de la iglesia de San Miguel y el emblemático toque de tente nube con los testimonios de Neo Castañeda, Consuelo Roldán y el grupo de jóvenes y veteranos que mantiene la tradición. En Villaseca de la Sobarriba el toque de tente nube fue acompañado con una recreación muy concurrida de la procesión que se hace el día de Santa Brígida, el 1 de febrero.