Los satélites revelan movimientos invisibles que delatan vertederos activos e ilegales

Un vertedero con escombros en una imagen de archivo.DL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Los satélites europeos pueden detectar movimientos del terreno de apenas milímetros y distinguir con precisión qué vertederos están activos, cuáles se encuentran estabilizados e incluso señalar posibles focos de vertido ilegal.

Así lo recoge un estudio internacional que acaba de publicar la 'International Journal of Geo-Information' que valida el uso de imágenes radar de los satélites Sentinel‑1 como una herramienta eficaz para vigilar vertederos y reforzar la seguridad ambiental.

La investigación, recogida por EFE y liderada por científicos de las universidades de León y Oviedo, analiza la deformación del suelo en tres tipos de vertederos situados en el entorno de Gijón —uno activo de residuos urbanos, otro inerte en funcionamiento y un tercero ya cerrado— mediante series temporales de interferometría radar (InSAR), una técnica que permite medir desplazamientos del terreno desde el espacio con precisión milimétrica.

Los resultados muestran que cada tipo de vertedero presenta una "firma" de movimiento característica.

En el caso de los vertederos activos de residuos urbanos, el estudio detecta una elevada inestabilidad del terreno causada por la descomposición de la materia orgánica y la presencia de lixiviados, lo que genera asentamientos desiguales y continuos en el tiempo.

Estas deformaciones no siempre son uniformes y varían según la geometría del satélite, lo que refuerza la necesidad de analizar los datos desde distintas órbitas.

En los vertederos inertes, aún en operación, donde se depositan residuos como tierras o escombros, los movimientos identificados responden principalmente a la actividad mecánica de la maquinaria pesada durante las labores de compactación.

Aunque estos residuos no se degradan biológicamente, el estudio confirma que su actividad también deja huella en el terreno y puede ser detectada desde el espacio.

Por el contrario, los vertederos inertes ya clausurados presentan un comportamiento mucho más estable. Las imágenes satelitales apenas revelan deformaciones relevantes y las pequeñas variaciones registradas se corresponden con procesos normales de consolidación del terreno tras el cierre.

En este caso, los investigadores contrastaron los datos satelitales con sensores instalados directamente sobre el vertedero, lo que confirmó la ausencia de actividad significativa.

Uno de los principales avances del trabajo es la validación de los datos obtenidos por los investigadores con el Servicio Europeo de Movimiento del Terreno (EGMS), el gran sistema de referencia continental impulsado por el programa Copernicus.

Más del 80% de las mediciones coinciden entre ambos métodos, lo que refuerza la fiabilidad de la técnica y descarta que los movimientos detectados sean artefactos o errores de cálculo.

Los autores subrayan que esta tecnología no pretende sustituir a las inspecciones presenciales, pero sí convertirse en un "radar ambiental" que permita priorizar dónde actuar.

La detección de agrupaciones de puntos con movimientos anómalos en zonas concretas puede servir para señalar áreas sospechosas de vertido no autorizado y orientar de forma más eficiente los controles sobre el terreno.

Según concluyen los investigadores, integrar estas herramientas de observación de la Tierra con datos catastrales y de uso del suelo permitiría mejorar la gestión de los residuos, reforzar la protección ambiental y avanzar hacia un modelo más sostenible y transparente de control de los vertederos.