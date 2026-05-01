¿Qué ocurrió tal día como hoy, 1 de mayo?

Bin Laden, en una entrevista con Al Jazira en Doha en 1999.

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El 1 de mayo de 1886, hace 140 años, tuvo lugar la gran movilización obrera de Chicago (EE. UU.) que dio origen a la institución del Día Internacional del Trabajador.

También un día como hoy, hace 175 y 95 años, respectivamente, fueron inaugurados la primera gran Exposición Universal de la historia, en Londres (1851), y el Empire State, en Nueva York (1931).

Además, hace 45 años moría en Torrejón de Ardoz (Madrid) la primera víctima del envenenamiento masivo registrado en España por adulteración de aceite de colza (1981), y hace 15, en 2011, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba la muerte en Pakistán del entonces terrorista más buscado del mundo, Osama bin Laden.

Día Internacional del Trabajador

Día Mundial del Amor

Día Internacional de la Anemia de Fanconi

1786.- Estreno en Viena de la ópera 'Las bodas de Fígaro', de Mozart.

1851.- Inauguración, en el Palacio de Cristal de Londres (Reino Unido), de la primera gran Exposición Universal de la historia.

1886.- Movilización obrera en Chicago (Estados Unidos) en demanda de la mejora de las condiciones laborales, y origen de la celebración del 1 de mayo para reivindicar los derechos de los trabajadores.

1896.- El sha de Irán, Nasser Ed Din, es asesinado en una mezquita próxima a Teherán.

1898.- Desastre de Cavite: la flota española es derrotada por la marina de EE. UU. en Filipinas.

1925.- Chipre se convierte en colonia británica.

1931.- El presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, inaugura en Nueva York el Empire State, el edificio más alto del mundo durante 40 años.

1941.- Estreno en Nueva York de la película ‘Ciudadano Kane’, dirigida por Orson Welles y distribuida en las salas el 5 de septiembre.

1952.- En Buenos Aires (Argentina), Evita Perón pronuncia su último mensaje al pueblo en la plaza de Mayo.

1979.- Groenlandia se convierte en una circunscripción autónoma del Reino de Dinamarca.

1981.- Muere en Torrejón de Ardoz (Madrid) la primera víctima del envenenamiento masivo registrado en España por adulteración de aceite de colza.

1982.- Aviones ingleses llevan a cabo los primeros combates aéreos de la Guerra de las Malvinas.

1985.- Estados Unidos declara un embargo comercial absoluto contra Nicaragua.

1994.- Muere el piloto brasileño Ayrton Senna al chocar su monoplaza contra un muro del circuito de Imola, durante el Gran Premio de San Marino.

1995.- Inauguración de Port Aventura, en Salou (Tarragona), el primer parque temático en España.

1997.- Triunfo laborista en las elecciones generales celebradas en el Reino Unido tras 18 años de gobiernos conservadores. Tony Blair es el nuevo primer ministro.

1999.- Entra en vigor el Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, por el que nació la Unión Europea.

2003.- El presidente de EE. UU., George Bush, anuncia el fin de los combates en Irak desde el portaaviones Abraham Lincoln.

2004.- La Europa de los 15 se convierte en la Europa de los 25 con la incorporación oficial de diez nuevos países: Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia y las islas mediterráneas de Malta y Chipre.

2006.- Tres meses después de asumir la Presidencia de Bolivia, Evo Morales nacionaliza por decreto los hidrocarburos.

2011.- El presidente de EE. UU., Barack Obama, anuncia la muerte en Pakistán del terrorista más buscado del mundo, Osama bin Laden, a cargo de un operativo estadounidense.

- El papa Juan Pablo II es proclamado beato por su sucesor, Benedicto XVI, algo que no ocurría desde hacía mil años.

2019.- Naruhito se convierte en emperador de Japón.

- El líder opositor venezolano Leopoldo López se refugia en la embajada española en Caracas.

NACIMIENTOS

1806.- Modesto Lafuente, escritor e historiador español.

1852.- Santiago Ramón y Cajal, médico y científico español, Premio Nobel de Medicina 1906.

1862.- Marcel Prevost, novelista francés.

1881.- Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo y filósofo francés.

1916.- Glenn Ford, actor estadounidense.

1933.- Jean-Michel Camdessus, economista francés.

1934.- Cuauhtemoc Cárdenas, político mexicano.

1952.- Curro Vázquez, torero español.

1969.- José Miguel Arroyo, Joselito, torero español.

1970.- Juanma Moreno Bonilla, político español.

1980.- Zaz, cantautora francesa.

DEFUNCIONES

1539.- Isabel de Portugal, reina de España, esposa de Carlos I de España y V Alemania.

1873.- David Livingstone, explorador y misionero escocés.

1904.- Antonin Dvorak, compositor checo.

1917.- José Enrique Rodó, escritor uruguayo.

1945.- Joseph Paul Goebbels, político alemán, figura del nazismo.

1994.- Ayrton Senna, piloto automovilista brasileño.

2021.- Olympia Dukakis, actriz estadounidense.

2024.- Victoria Prego, periodista española.