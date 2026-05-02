¿Qué ocurrió tal día como hoy, 2 de mayo?

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Un 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas de Napoléon, origen de la Guerra de la Independencia.

También un 2 de mayo, pero de 1879, Pablo Iglesias fundó en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Microsoft presentó al mundo su primer ratón (1983), y México capturó a Dámaso López, sucesor de El Chapo (2017).

Día Mundial del Atún.

Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar.

Día de la Comunidad de Madrid.

1808.- El pueblo de Madrid se levanta contra el Ejército francés, origen de la Guerra de la Independencia.

1866.- La escuadra española, mandada por el almirante Méndez Núñez, bombardea El Callao, última acción de la guerra de España contra Chile y Perú.

1869.- En París, abre sus puertas el cabaret 'Folies Bergère'.

1874.- Se produce el levantamiento del sitio carlista de Bilbao.

1879.- Pablo Iglesias funda en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

1945.- II Guerra Mundial. Berlín se rinde al Ejército Rojo.

1952.- Primer vuelo comercial de un reactor, el Havilland Comet, que cubrió la ruta Londres-Johannesburgo.

1968.- El cierre de la Universidad de Nanterre, a causa de las revueltas, marca el inicio del 'Mayo francés'.

1983.- Microsoft presenta al mundo su primer ratón: el Microsoft Mouse.

1989.- España ratifica el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes.

1992.- La Comunidad Económica Europea (CE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) firman el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

2008.- El ciclón 'Nargis' causa en Birmania (Myanmar) 134.000 muertos y 2,4 millones de damnificados.

2010.- Crisis financiera: la UE acuerda la concesión a Grecia de un préstamo de 110.000 millones de euros para el periodo 2010-2012.

2012.- Subastada en Nueva York la obra 'El Grito' de Edward Munch por 119,9 millones de dólares, lo que la convierte en una de las más valiosas de la historia.

2016.- Llega a La Habana el buque 'Adonia', el primer crucero de EE.UU. en más de 50 años.

2017.- México captura a Dámaso López, sucesor del Chapo.

2018.- ETA anuncia en una carta el desmantelamiento de todas sus estructuras y da por terminada su "función", en carta fechada el 16 de abril.

.- Se publica la última teoría del fallecido físico británico Stephen Hawking, en la que plantea que puedan existir otros universos muy similares al nuestro.

2020.- España vive la primera jornada de salida generalizada, regulada por franjas horarias, después de 49 días de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

2022.- El Gobierno español denuncia el espionaje a los móviles del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, realizado con el sistema Pegasus en 2021.

2023.- Los guionistas estadounidenses inician una huelga en busca de mejores contratos, que finalizó en octubre tras la firma de un nuevo convenio colectivo.

2024.- La Unesco otorga su Premio Mundial a la Libertad de Prensa a las personas de origen palestino que ejercen el periodismo en Gaza.

NACIMIENTOS

1660.- Alessandro Scarlatti, músico italiano.

1729.- Catalina II 'la Grande', zarina rusa.

1754.- Vicente Martín Soler, compositor valenciano.

1772.- Friedrich Novalis, poeta alemán.

1853.- Antonio Maura, estadista español.

1892.- Barón Rojo (Manfred von Richthofen), aviador militar alemán.

1925.- John Neville, actor británico.

1929.- Edouard Balladur, exprimer ministro francés.

1935.- Luis Suárez, futbolista y entrenador español de futbol.

1945.- Bianca Jagger, actriz, modelo y activista nicaragüense.

1955.- Donatella Versace, diseñadora de moda, italiana.

.- Carmina Ordoñez, figura de la 'prensa rosa', española.

1959.- Zoe Valdés, escritora cubana.

1975.- David Beckham, futbolista británico.

2015.- Princesa Carlota de Cambridge, segunda de los hijos de los duques de Cambridge y cuarta en la línea de sucesión al trono británico.

DEFUNCIONES

1519.- Leonardo Da Vinci, artista y sabio renacentista italiano.

1857.- Alfred de Musset, poeta francés.

1957.- Joseph Mc Carthy, político estadounidense.

1996.- María Luisa Ponte, actriz española.

1999.- Oliver Reed, actor británico.

2005.- Bob Hunter, cofundador de Greenpeace.

2009.- Augusto Boal, dramaturgo brasileño.

2015.- Maya Plisetskaya, bailarina hispano-rusa.

.- Ruth Rendell, escritora británica.