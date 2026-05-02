Una red en León para que 363.172 kilos de ropa no contaminen y creen empleo

¿Qué pasa con el textil que los leoneses depositan en los contenedores de Cáritas distribuidos por León? Un equipo técnico de siete personas, dos de ellas con contrato de inserción laboral, se encargan de recoger, clasificar, desinfectar, reutilizar y vender los 363.172 kilos de ropa gestionada el año pasado en el programa Moda re-, integrado en Comparte León, promovido por Cáritas, de la que forman parte 50 cooperativas de toda España, que en 2025 generó once puestos de trabajo en León, seis de ellos de personas en situación de vulnerabilidad. Cáritas y Asprona se reparten al 50% la recogida y la gestión de los residuos textiles de la provincia.

Gestión de residuos y Moda r- de CáritasVirginia Moran Economía circular para el textil en León Desde las seis de la mañana que comienza la recogida de la ropa depositada en los 83 contenedores de Cáritas, el traslado al almacén de residuos en Castrillo de la Ribera de aproximadamente 3.000 kilos que se recogen al día con el cambio de temporada, hasta las 20.30 horas que cierran las tiendas situadas en la calle Regidores y en San Mamés, el proyecto que gestiona Comparte León reutilizó y dio una segunda vida el año pasado a casi 50.000 prendas y entregó otras 3.892 a través del Programa de Entrega Social (PES) destinado a las personas más vulnerables, que tienen prioridad. Este programa está digitalizado y las personas que necesitan la ropa pueden adquirir la ropa que necesitan por una cantidad de dinero establecida según su situación económica. «Vienen a una tienda normalizada y eligen lo que les gusta. Si vemos que no va a entrar ropa suficiente se les reserva para ellos y no se saca a la venta para el resto del público».

Gestión de residuos y Moda r- de CáritasVirginia Moran Economía circular para el textil en León Héctor Olmos Herrero y Diego Muñoz inician la jornada laboral a las seis de la mañana. Con la furgoneta, recorren los contenedores de ropa. «Recogemos todos los días. En los contenedores hay unos sensores que nos indican su capacidad, solo los vaciamos cuando están al 70%». Los situados en Brianda de Olivera, calle Murillo, Colon o la zona centro de León se llenan pronto. Llevamos la ropa al almacén y la clasificamos en sacas de 330 kilos, por un lado la ropa que está metida en bolsas y por otro la que está suelta, a la que se da menos valor». Héctor fue un trabajador de inserción y a los tres años se quedó con un contrato indefinido. El perfil de trabajador que comienza en la nave es de extrema vulnerabilidad. Actualmente trabajan tres personas, dos de ellas en prácticas, como el colombiano Diego Muñoz, que tiene un contrato de inserción laboral. «En Colombia también trabajaba en logística, por eso me gusta este empleo», dice. Los dos terminan la jornada laboral a las dos de la tarde.

Gestión de residuos y Moda r- de CáritasVirginia Moran Economía circular para el textil en León Todo lo que llega al almacén sale en un tráiler hasta la planta de reciclaje situada en la localidad madrileña de Pinto, que la distribuye a Bilbao, Valencia, Cataluña, Madrid, Santiago de Compostela o León. La ropa que dona una familia de León puede llegar a otras tiendas de Moda re— de otras provincias y en León se reutilizan textiles donados en otras localidades. «A veces coincide que llega a la tienda ropa que se ha donado en León».

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Lo más caro que se vende cuesta 45 euros, un precio con el que se etiqueta el calzado, siempre a estrenar, o la ropa de marca que llega nueva, con la etiqueta puesta. El precio depende de su estado de conservación. «Hay textiles que se echan a los contenedores sin estrenar, con la etiqueta puesta, esos son los más caros», asegura Marita Rojo Tejero, una de las dos encargadas de la tienda. «Mi cometido es que la tienda esté abastecida, colocar los precios según el estado de la prenda, y hacer los pedidos cuando falta». Cada mes entran 160 cajas nuevas con 1.485 kilos de ropa que hay que desinfectar, clasificar y ordenar para ponerla a la venta.

Gestión de residuos y Moda r- de CáritasVirginia Moran Economía circular para el textil en León Además, Marita instruye en el oficio a las personas que deriva Cáritas con un contrato de inserción laboral. «Cuando acaban la formación salen preparadas para atender a los clientes en cualquier otro puesto de trabajo». Así encontró el empleo la gallega Laura Aldao, que vive en León desde hace diez años. «Me vi en una situación ahogada y casi acabo en la calle. No me salía trabajo y en Cáritas me dieron al oportunidad de crecer. Yo no tenía confianza en mí misma y esa confianza me la ha dado trabajar en Moda re-. Aquí estoy desde febrero del año pasado y he ganado en confianza, seguridad y estabilidad».



La colombiana Carol González aprende el oficio con un contrato de inserción laboral desde septiembre de 2025. «Me atendió el trabajador social de Cáritas, me hicieron una entrevista y tengo un contrato de 40 horas que renuevo cada seis meses. Soy auxiliar de Farmacia y tengo problemas para homologar mi título, algo que espero conseguir. Me gusta estar en contacto con la gente».



La venezolana Johandy Gil organiza hoy el almacén, etiqueta y clasifica el calzado infantil, pero rota en otros puestos desde hace un año. «También enseño a los que llegan nuevos».

Gestión de residuos y Moda r- de CáritasVirginia Moran Economía circular para el textil en León El objetivo de Moda re— es triple: crecer y ampliar puestos de trabajo para emplear a más personas que llegan a los servicios de formación y empleo de Cáritas; cuidar el medioambiente con el reciclaje y la reutilización de la ropa; y vestir a las personas más vulnerables. Para lograr esta meta, el proyecto ha realizado 16 acciones y campañas de sensibilización en institutos y colegios, campañas de recogida de ropa en empresas y jornadas de puertas abiertas.





Gestión de residuos y Moda r- de CáritasVirginia Moran Economía circular para el textil en León Todo lo que se deposita en los contenedores se aprovecha, un reciclaje que en León es deficitario que se compensa con las ventas en las tiendas. Un 17% de la ropa que se dona a los contenedores llega a las tiendas para su venta, otro 35% encuentra una segunda vida en mercados internacionales en Europa del Este, Asia o África y el resto (casi otro 50%) se recicla, según sea la composición de la fibra, para fabricar alfombrillas de coches, gorras o el material con el que se cubre el suelo de los parques infantiles. «Hay ropa que llega mojada o con manchas de aceite y todo eso se manda a una incineradora que lo utiliza para generar energía».

Gestión de residuos y Moda r- de CáritasVirginia Moran Economía circular para el textil en León El reciclaje no sale gratis ni es barato. El proyecto cerró el año pasado en León con una facturación de 300.000 euros y pérdidas de 50.000 euros. «Reivindicamos que se apruebe la Ley de Residuos que obliga a la administración a la gestión. La creación del SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) se hizo para que los productores paguen una tasa por unidad producida y compensar parte del reciclaje, pero no se ha aplicado y llevamos año y medio con el agua al cuello. Nuestro objetivo no es el ánimo de lucro y gracias a las tiendas podemos sobrevivir». El gerente de Moda re-León y consejero nacional en representación de Comparte León, Javier de Rábano, opina que «el sector textil ha colapsado, se consume más, es de peor calidad y se tira más».

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