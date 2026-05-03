¿Qué ocurrió tal día como hoy, 3 de mayo?

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Hace cinco años, un 3 de mayo de 2021, 26 personas murieron en un trágico accidente de Metro ocurrido en Ciudad de México.

También un 3 de mayo, los terroristas Josu Ternera y Anboto anunciaban la disolución de ETA mediante un comunicado leído en español y en euskera (2018); el Partido Conservador de Margaret Thatcher ganaba las elecciones generales en el Reino Unido (1979), y desaparecía la niña británica Madeleine McCann durante unas vacaciones con su familia en el Algarve portugués (2007).

Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Día Mundial de la Risa (primer domingo de mayo).

1814.- Napoleón llega a la isla de Elba, para cumplir el exilio acordado en el Tratado de Fontainebleau.

1844.- El general Narváez ocupa por primera vez la presidencia del Gobierno español, y con él se inicia la década moderada.

1919.- Se celebra la primera edición del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona.

1926.- Comienza en Reino Unido una huelga general en apoyo a los mineros, que se prolongó nueve días.

1947.- En Japón, entra en vigor la Constitución de la posguerra, que otorga la soberanía la pueblo, prevé el sufragio universal y prohíbe al país entrar en otro conflicto bélico.

1948.- El dramaturgo estadounidense Tennessee Williams gana el premio Pulitzer por su obra teatral 'Un tranvía llamado Deseo'.

1949.- EEUU lanza el primer cohete sonda, el Viking, que se eleva a 80.000 metros de altura.

1965.- Se lleva a cabo la primera transmisión de TV por satélite.

1966.- ‘The Times’ publica por primera vez las noticias en primera plana y suprime la tradicional presentación en pequeños anuncios.

1979.- El Partido Conservador gana las elecciones generales en el Reino Unido y su líder, Margaret Thatcher, se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del país.

1991.- El Consejo de Ministros aprueba la Corporación Bancaria de España, SA., que aglutinaría las participaciones del Estado en las distintas entidades bancarias públicas, convirtiéndose en el mayor grupo financiero español.

1996.- El filósofo español Julián Marías y el periodista italiano Indro Montanelli ganan, compartido, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

2007.- Desaparece la niña británica Madeleine McCann cuando dormía junto a sus hermanos en un apartamento del Algarve portugués.

2010.- Las aerolíneas estadounidenses United Airlines y Continental anuncian el acuerdo definitivo para su fusión, dando lugar al mayor grupo de transporte aéreo del mundo.

2018.- Los terroristas Josu Ternera y Anboto anuncian la disolución de ETA mediante un comunicado leído en español y en euskera .

2021.- 26 personas mueren en un trágico accidente de Metro ocurrido en Ciudad de México.

2023.- Un joven de 13 años tirotea mortalmente a nueve personas, entre ellas ocho menores, en un colegio de Belgrado.

2024.- El Ministerio de Cultura español elimina el Premio Nacional de Tauromaquia al considerar esta disciplina "una forma de tortura animal".

NACIMIENTOS

1469.- Nicolás Maquiavelo, escritor e historiador florentino, autor de 'El Príncipe'.

1839.- Johan Fastenrath, hispanófilo alemán, creador de los premios de la Academia Española que llevan su nombre.

1903.- Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.

1914.- Martín de Riquer, filólogo y académico español.

1921.- Ray 'Sugar' Robinson, boxeador estadounidense.

1933.- Steven Weinberg, investigador estadounidense, P. Nobel de Física 1979.

1934.- Georges Moustaki, cantautor egipcio-francés.

1945.- Roberto Verino, diseñador de moda español.

1950.- Gabriel Albiac, filósofo español.

DEFUNCIONES

1975.- Julio Álvarez del Vayo, político republicano español.

1987.- Dalida, cantante italo-francesa.

1991.- Jerzy Kosinsky, escritor estadounidense, de origen polaco.

1997.- Narciso Yepes, guitarrista español.

1998.- René Múgica, cineasta y escritor argentino.

2000.- John O'Connor, exarzobispo de Nueva York.

2002.- Yevgueni Svetlanov, director de orquesta ruso.

2008.- Leopoldo Calvo Sotelo, expresidente del Gobierno español.

2009.- Sebastián Barceló, empresario español, cofundador del Grupo Barceló.

2020.- Miguel Ors, periodista deportivo español.

2023.- Francisco Paesa, espía español.