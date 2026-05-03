Incibe ayuda a una víctima de ‘vishing’ que suplantaba con IA al programa ‘El Hormiguero’ para dar falsos premios

La actual sede del Incibe crecerá no sólo con la segunda torre ya en marcha, sino con la tercera incialmente prevista.virginia morán

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una usuaria que había sido víctima de ‘vishing’ tras la suplantación de identidad con Inteligencia Artificial del presentador del programa ‘El Hormiguero’ para dar falsos premios.

La mujer contactó con el teléfono confidencial y gratuito y explicó que había recibido una llamada desde un número nacional en la que se identificaban como el programa ‘El Hormiguero’, de Antena 3. Además, durante la llamada, la usuaria llegó a escuchar la voz del presentador, Pablo Motos, acompañada de aplausos del público, lo que hizo que la situación le resultara especialmente creíble.

Durante la llamada le formularon la conocida pregunta ‘¿Sabe usted qué es lo que quiero?’ y, tras responder ‘La tarjeta del Hormiguero’, le comunicaron que había resultado ganadora de un premio valorado en 3.000 euros

Posteriormente, ya supuestamente fuera de antena y con el pretexto de gestionar la entrega del premio, le solicitaron datos personales como su nombre, su DNI y su ciudad, indicándole que volverían a contactar con ella más adelante, aunque nunca lo hicieron.

Al colgar el teléfono, la mujer comentó lo ocurrido con su marido, quien le hizo ver que no podía ser cierto, ya que el día de la llamada, un viernes, no se emite el programa. Al sospechar que se trataba de un fraude, decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe para recibir asesoramiento.

Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le explicaron que había sido víctima de un ataque de ‘vishing’ en el que usaban técnicas de engaño generadas con Inteligencia Artificial y le recomendaron bloquear el número de teléfono desde el que recibió la llamada para evitar futuros intentos de contacto, reportarlo a través de las herramientas de colaboración ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y realizar ‘egosurfing’ periódicamente con los datos personales facilitados para detectar posibles usos indebidos.

En caso de que llegue a localizar contenido publicado sin su consentimiento, los profesionales de Incibe le detallaron que debería solicitar su eliminación en el buscador correspondiente, ejerciendo el derecho al olvido, contactar con la web o plataforma donde esté publicado para solicitar su retirada, ejercer sus sus derechos de protección de datos y, si fuera necesario, presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Igualmente, la usuaria debería mantenerse alerta sobre posibles nuevos contactos relacionados con la entrega del premio, desconfiar de cualquier comunicación, no facilitar información personal ni bancaria y cortar la llamada y estar atenta a posibles fraudes posteriores, ya que los ciberdelincuentes podrían reutilizar los datos obtenidos.

Para prevenir este tipo de situaciones, el 017 le aconsejó a la mujer no facilitar datos personales ni bancarios sin verificar previamente la identidad del interlocutor y la necesidad real de dicha información, contrastar siempre la información recibida acudiendo a fuentes oficiales, no fiarse de audios o voces aparentemente reales, ya que pueden estar generados con inteligencia artificial.

Además, en el caso concreto del programa ‘El Hormiguero’, el servicio de apuntó a la usuaria que, al tratarse de un espacio en directo, es posible comprobar su emisión en tiempo real, para lo que a los participantes se les indica que sintonicen Antena 3 para verificar que la llamada se realiza en directo desde el plató. El programa se emite de lunes a jueves de 21.50 a 23.10, por lo que, si recibe una llamada fuera de esa franja, se trata de un fraude, a lo que se suma que nunca solicitan datos bancarios para gestionar los premios.