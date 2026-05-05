Raúl Álvarez, el leonés que ha diseñado una capa de invisibilidad para defensa

Es la primera vez que se consigue un material así y, de momento, no hay nada igual en el mundo. La startup Kallisto Shield, fundada por el ingeniero de Telecomunicaciones y emprendedor leonés Raúl Álvarez Priero (León, 1970), ha diseñado un sistema pionero de camuflaje para que el Ejército pueda ocultarse en el campo de batalla de los algoritmos de inteligencia artificial, de drones autónomos y de sistemas de observación artificial. El sistema funciona como una especie de capa de invisibilidad, un escudo de camuflaje sencillo con paneles modulares por el que se han interesado ya varios ejércitos y está en proceso de protección mediante patentes en los mercados de defensa internacional. Raúl Álvarez espera que los primeros prototipos operativos puedan desplegarse en Ucrania a lo largo de este 2026 para su valoración tecnológica en entornos reales de un campo de batalla.

Una recreación de los paneles de camuflaje.Cedido por Kallisto AI

Protegerse del enemigo

El sistema se ha diseñado específicamente para engañar y hackear los algoritmos de IA con el que se cubre los materiales de defensa para que no sean identificados por los drones enemigos. «Nuestro objetivo es engañar al algoritmo del sistema de Inteligencia Artificial», asegura Raúl Álvarez, que actualmente trabaja en Brasil tras desarrollar su carrera tecnológica e industriales en Madrid, Barcelona, Dubái, Arabia Saudí, Egipto, Pakistán e Irak.

El escudo de camuflaje es un sistema de paneles modulares por el que se han interesado ya varios ejércitos

Kallisto AI es una compañía deep-tech, diseñada para resolver problemas complejos de tecnología profunda, y especializada en Inteligencia Artificial aplicada a entornos críticos de defensa, seguridad e infraestructuras complejas que mantiene un fuerte vínculo con sus raíces leonesas. Con la fundación de Kallisto AI se ha centrado en «uno de los ámbitos más complejos y estratégicos de la inteligencia artificial actual: el análisis de las limitaciones y vulnerabilidades de los sistemas de percepción automática y la creación de tecnología capaces de interactuar y tensionar estos sistemas en condiciones reales».

Recreación de los paneles de camuflaje.Cedido por Kallisto AI

Empresario y asesor

Al frente de Kallisto AI, Raúl Álvarez Prieto compagina su actividad empresarial con labores de asesoramiento estratégico y divulgación tecnológica y participa en los debates más relevantes sobre el futuro de la inteligencia artificial, de la que es experto, para divulgar su uso responsable, sus límites en contextos críticos y su impacto en la seguridad, la industria y la geopolítica social.

Hijo de un guardia civil de Villalobar y de una madre de Valdevimbre, de pequeño vivió en Cistierna, Villamanín y Riosa en Asturias. Con nueve años volvió a León capital, estudió en el colegio de La Palomera y en el Instituto Ordoño II. Con 18 años dejó León para iniciar sus estudios en Valladolid, donde residió en el Colegio Mayor Universitario Santa Cruz, antes de continuar su formación univedrsitaria en Barcelona. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y amplió su perfil académico con másteres en seguridad y en inteligencia artificial «con las que senté las bases de una carrera profesiolnal muy ligada a la tecnología aplicada en contextos reales». Solo volvió a León para realizar el servicio militar en la BAse Aérea de La Virgen del Camino «siguiendo la misma tradición que mi padres».

Pese a los años fuera y una agenda marcada por proyectos internacionales, mantiene el vínculo con León. «Los veranos los sigo pasando en Villalobar y Valdevimbre, los pueblos de mis padres, ahora junto a mis hijos. Mi mujer y mis hijos residen en la localidad madrileña de Tres Cantos, mientras que mis padres y mi hermana, una conocida presentadora de la 9 TV, Carmen Álvarez, viven en León».