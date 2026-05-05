Es oficial, la justicia no perdona: las 5 razones por las que podrías perder la custodia compartida para siempre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La custodia compartida se ha consolidado en España como el modelo preferente tras un divorcio, pero tenerla no es un derecho automático ni mucho menos intocable. El Gobierno y la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo han dejado claro que este régimen puede ser revocado o denegado si no se cumplen unas condiciones estrictas. El criterio fundamental ha dejado de ser el equilibrio entre los padres para centrarse exclusivamente en el "interés superior del menor", lo que ha abierto la puerta a límites mucho más severos de los que conocíamos hasta ahora.

Uno de los muros infranqueables para el sistema judicial es la existencia de violencia de género o doméstica. El Código Civil es tajante: no se concederá la guarda conjunta si uno de los progenitores está incurso en un proceso penal por intentar atentar contra la vida, la integridad física o la libertad del otro o de los hijos. Incluso sin una condena firme, la existencia de indicios fundados de violencia es motivo suficiente para que el juez bloquee cualquier posibilidad de custodia compartida, priorizando la seguridad emocional y física de los pequeños por encima de cualquier otra circunstancia.

Sin embargo, hay factores menos conocidos que están ganando peso en los juzgados. La distancia física entre los domicilios se ha convertido en una trampa para muchos padres. Si vivir en ciudades distintas o incluso en barrios muy alejados supone un "peregrinaje" constante para el niño que afecte a su rendimiento escolar o a su estabilidad social, el juez puede tumbar la compartida. La justicia entiende que someter a un menor a viajes agotadores o obligarle a cambiar de entorno cada semana no es beneficioso, favoreciendo en estos casos la custodia exclusiva a favor de quien garantice mayor arraigo.

La actitud de los propios padres también está bajo la lupa. La falta de implicación histórica —el conocido como "padre o madre de fin de semana"— es un argumento al que los tribunales recurren cada vez más. Si un progenitor no ha participado activamente en la crianza, médicos o reuniones escolares durante la convivencia, difícilmente se le otorgará la compartida tras la ruptura. Además, la relación entre los exconyuges es clave: aunque no se exige una amistad perfecta, un nivel de conflicto extremo que afecte directamente al menor y le haga vivir en una tensión constante es motivo legal para suspender este régimen.

Finalmente, la voz de los hijos ha cobrado una relevancia histórica con la nueva normativa de 2026, que obliga a escuchar a los menores en todos los procesos sin límite de edad. Sus deseos, siempre que sean razonables y no producto de una manipulación o "contaminación" por una de las partes, son ahora determinantes. Si un menor con suficiente madurez manifiesta un rechazo justificado a la convivencia alterna, los jueces están optando por respetar su voluntad, dejando claro que la custodia compartida no es un reparto de tiempos de propiedad, sino un sistema para proteger su felicidad.