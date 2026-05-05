La cuenta atrás de tres astronautas leoneses para alcanzar la gravedad 0

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La curiosidad, la pasión por la ciencia y el amor a la investigación son algunos de los 'motores' que han llevado a 30 jóvenes a formar parte del programa "Astronauta por un día", que finalizará este miércoles en San Javier (Murcia) con un "vuelo parabólico" en el que podrán experimentar la ingravidez.

Ellos son los seleccionados entre unos 400 estudiantes de bachillerato y universidad que presentaron su candidatura para participar en esta iniciativa, organizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el objetivo de promover las vocaciones aeroespaciales, el interés por las ciencias y tecnologías del espacio y acercar la experiencia espacial a la sociedad.

Es el caso de Alejandro Mena, estudiante de segundo de bachillerato de Torrejón de Ardoz (Madrid). Para él, el mundo del espacio es una verdadera pasión desde que era pequeño.

"Tengo un montón de libros en mi casa que escribía cuando era pequeño, imaginando mi viaje al espacio, y un montón de fotos que realmente demuestran esta ilusión", ha explicado en declaraciones a periodistas el joven, convencido de que esa motivación ha sido decisiva para que le hayan seleccionado.

"Una cosa que compartimos todas las personas que hemos entrado es que tenemos esa curiosidad innata que nos lleva a investigar, y creo que eso también ha sido un factor clave", afirma.

Su compañera, la zaragozana Sofía García, asegura que el espacio y la Medicina (carrera de la que estudia segundo curso) son sus dos pasiones desde que era pequeña y considera que ambas disciplinas son convergentes, lo que resulta idóneo porque en materia de conocimientos "todas las ramas son súper importantes" y su integración resulta muy valiosa.

Y también desde pequeña lleva el 'veneno' espacial en la sangre María Sánchez, estudiante de segundo de bachillerato científico de Barcelona. Ella relata que "desde bien pequeñita" se sintió atraída por el mundo del espacio, cuando le pusieron como tarea hacer un póster del sistema solar y entonces se dijo: "El espacio es una locura; tanto por explorar y tan poco que se ha descubierto".

Y eso le ha llevado a perseguir el objetivo de llegar a ser astronauta. "Sí, mi sueño es ser astronauta", declara mientras habla con entusiasmo de temas como la posibilidad de crear espacios habitables e incluso una sociedad en Marte.

Otro de los "astronautas por un día" es Luis Gómez, estudiante de segundo curso de Física en la Universidad Autónoma de Madrid. Su interés por el espacio tiene mucho que ver con películas como 'Apolo 13' o '2001: Una odisea del espacio', que le cautivaron con sus "planos fantásticos".

Luis dice que lo que le motiva en su interés por ir al espacio es "estar muy lejos, cuanto más lejos de casa mejor, pero para siempre volver" y traer de regreso lo que haya aprendido.

Sobre la experiencia del vuelo de microgravedad en el que participará este miércoles junto a sus compañeros, admite que piensa en "cuánto miedo" le va a dar la sensación que experimentará "cuando justo el avión empiece a caer".

"Pero me gustan mucho las experiencias extremas y yo estoy seguro de que lo voy a disfrutar y va a ser un gran recuerdo", añade con expectación.

Los "astronautas por un día", de entre 16 y 22 años, son 25 estudiantes de bachillerato y cinco de grado universitario. Tres de ellos proceden de Aragón; uno de Cantabria; tres de Castilla y León; cinco de la Comunidad Valenciana y 10 de Madrid.

También hay dos de Cataluña y uno de Asturias; Extremadura; Andalucía; Galicia, Castilla-La Mancha y Navarra.