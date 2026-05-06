¿Qué ocurrió tal día como hoy, 6 de mayo?

Carlos III, acompañado por Camila, saluda a las personas congregadas en el acceso al palacio de Buckingham para darle el recibimiento popular. OLIVIER HOSLET

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Un 6 de mayo de 2023 Carlos III y su esposa, Camilla, eran coronados reyes del Reino Unido en la abadía de Westminster, en Londres.

También un día como hoy, la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés, François Mitterrand, inauguraron el Eurotunel (1994), y una explosión en el lujoso Hotel Saratoga, en La Habana (Cuba), causó 47 muertos y 52 heridos (2022).

Día Internacional sin Dietas

Día Mundial de la Filatelia

1707.- En España se crea la Guardia de Alabarderos para el servicio y guardia de la familia real.

1840.- En Inglaterra se pone a la venta el primer sello de correos del mundo.

1910.- Jorge V accede al trono del Reino Unido tras el fallecimiento de su padre, el rey Eduardo VII.

- En Madrid se crea la Residencia de Estudiantes, cuna de la Generación del 27.

1925.- Inauguración de la Cuesta de Moyano, en Madrid.

1937.- El dirigible Hindenburg, orgullo de la Alemania nazi, explota cuando iba a tomar tierra en Nueva York y mueren 36 personas.

1957.- En el cine Rialto, en Madrid, se estrena la película ‘El último cuplé’, protagonizada por Sara Montiel.

1963.- Estreno en Londres de la película ‘55 días en Pekín’, dirigida por Nicholas Ray.

1965 - Estados Unidos lanza el 'Early bird', primer satélite de comunicaciones con fines comerciales.

1972.- La central nuclear de Vandellós (Tarragona) se incorpora a la red española de suministro eléctrico.

1974.- Dimite el canciller alemán, Willy Brandt, tras conocerse que su secretario, Günter Guillaume, actuaba como espía a favor de la RDA.

1985.- El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, llega a Madrid en visita oficial a España.

1994.- La reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés, François Mitterrand, inauguran el túnel que une ambos países bajo el canal de la Mancha.

1997.- En La Haya se crea la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

2001.- Dennis Tito, primer turista espacial de la historia, emprende regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.

2002.- El líder ultraderechista holandés, Pim Fortuyn, es asesinado a tiros en Hilversum.

2003.- Inauguración en Moscú de la estación de metro Park Pobedy, con la escalera mecánica interior más grande del mundo.

2007.- El conservador Nicolas Sarkozy gana las elecciones presidenciales francesas a la socialista Ségolene Royal.

2008.- El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, dimite tras casi once años al frente del Gobierno de Dublín por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística.

2012.- El equipo de baloncesto ASEFA Estudiantes desciende por primera vez en su historia.

2015.- El director, guionista y productor estadounidense Francis Ford Coppola gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

2022.- En Cuba, una explosión en el lujoso Hotel Saratoga, de La Habana Vieja, causa 47 muertos y 52 heridos.

2023.- Carlos III y su esposa, Camilla, son coronados reyes del Reino Unido en la abadía de Westminster, en Londres.

2025.- El conservador Friedrich Merz es elegido, en inédito segundo intento, nuevo canciller de Alemania.

NACIMIENTOS

1758.- Maximilien Robespierre, líder de la época del terror de la Revolución Francesa.

1781.- K.C. Friedric Krause, filósofo alemán.

1856.- Sigmund Freud, médico austríaco, inventor del psicoanálisis.

1893.- José Calvo Sotelo, político español.

1895.- Rodolfo Valentino, actor estadounidense de origen italiano.

1915.- Orson Welles, actor y director de cine estadounidense.

1934.- Luis Ángel Rojo, economista español.

1944.- Fernando Méndez-Leite, crítico de cine y realizador español.

1953.- Tony Blair, político británico.

1955.- Pedro Piqueras, periodista español.

1958.- María Dolores González Flores, Lolita, cantante y actriz española.

1959.- Julia Otero, periodista española.

1961.- George Clooney, actor estadounidense.

1970.- Tristán Ulloa, actor español.

1983.- Dani Alves, futbolista brasileño.

2019.- Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogénito del príncipe Enrique y Meghan Markle.

DEFUNCIONES

1540.- Juan Luis Vives, escritor humanista español.

1859.- Alejandro Humboldt, naturalista alemán.

1910.- Eduardo VII, rey de Inglaterra.

1992.- Marlene Dietrich, cantante y actriz alemana.

2007.- Eneas Carneiro, político brasileño.

2013.- Giulio Andreotti, político italiano.

2014.- Manuel Jiménez de Parga, jurista, político y diplomático español.

2019.- Esperanza ‘Pitita’ Ridruejo, ‘socialité’ española.

2021.- Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno.