Un estudiante leonés, el más cañero de España en la teoría y en la práctica

Emilio Jesús Martínez, estudiante del CIFP Ciudad de León, se ha convertido en el subcampeón nacional de un prestigioso certamen de cultura cervecera organizado por Estrella Galicia.ESTRELLA GALICIA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La pasión por la cerveza tiene nombre propio en León. Emilio Jesús Martínez, estudiante del CIFP Ciudad de León, se ha convertido en el subcampeón nacional de un prestigioso certamen de cultura cervecera organizado por Estrella Galicia. El joven leonés demostró sus habilidades y conocimientos frente a 27 competidores procedentes de 14 escuelas de hostelería de toda España, en una competición que puso a prueba tanto la destreza técnica como el dominio teórico sobre el universo de esta milenaria bebida. Martínez es el digno sucesor de Daniel Giganto Arias, que consiguió el primer puesto en 2014. Y también de los leoneses Alfonso Martínez, del café bar La Ferretería, de Benavides de Órbigo, y Pablo Librán, del bar restaurante El Casino de Villafranca del Bierzo, quienes resultaron campeón y subcampeón respectivamente del Campeonato de Castilla y León de tiraje de cerveza que se celebró en 2015 en la capital leonesa.

El certamen, celebrado esta semana en A Coruña, reunió a los mejores talentos emergentes de la hostelería española en un programa de especialización que combinó formación intensiva con competición. Durante dos jornadas, los participantes tuvieron acceso a contenidos exclusivos sobre cultura cervecera, visitaron el Museo de Estrella Galicia (MEGA) y participaron en actividades prácticas diseñadas para elevar su nivel profesional.

Para Emilio Jesús Martínez, llegar hasta A Coroña ya representaba una oportunidad única de aprendizaje. El subcampeón leonés no oculta su satisfacción por haber formado parte de esta experiencia que, según sus propias palabras, ha transformado su visión profesional. "Me he empapado de cultura de cerveza y especialmente de sus aromas y de toda su complejidad", reconoció tras conocer los resultados.

El descubrimiento de una vocación

Lo que comenzó como un certamen se ha convertido para el estudiante leonés en el despertar de una auténtica vocación profesional. Emilio Jesús admite haberse sentido fascinado por el mundo de la cerveza que acaba de descubrir gracias a esta competición. La complejidad de los procesos de elaboración, la diversidad de estilos, las notas aromáticas y las técnicas de servicio perfecto han cautivado al joven, que ahora contempla su futuro en la hostelería con una perspectiva completamente renovada.

El alumno del CIFP Ciudad de León agradecía la oportunidad y aseguraba que desplazarse a la ciudad de A Coruña y aprender con los mejores profesionales del sector ya constituye un premio en sí mismo. Esta actitud refleja la mentalidad de una nueva generación de hosteleros que valoran la formación continua y el perfeccionamiento técnico como pilares fundamentales de su desarrollo profesional.

Un campeonato que evalúa la excelencia

El tradicional certamen de Tiraje de Cerveza, celebrado en las instalaciones del CIFP Paseo das Pontes en A Coruña, sometió a los 28 participantes a una batería de pruebas teóricas y prácticas. Los estudiantes debieron demostrar no solo su capacidad para ejecutar un servicio impecable, sino también sus conocimientos sobre historia, elaboración, estilos y maridajes cerveceros.

Un jurado compuesto por profesionales de primer nivel evaluó cada detalle. Carlos Ávila y Xabier Cubillo, expertos en Cultura de Cerveza de Estrella Galicia, se unieron a Rebeca Munín, directora de la revista Pincha, Marcos Eiré, sumiller jefe del Restaurante Miguel González, y José Luis Martín, director de Gourmet Quesos y maestro afinador de quesos. Este panel de especialistas garantizó una valoración rigurosa y profesional de todas las actuaciones.

El triunfo del estudiante gallego

Finalmente, Alejo Fuenteseca del IES Sanxillao de Lugo se alzó con el primer premio del certamen. El campeón reconoció haber practicado intensamente para la competición, sumando a ello "los años que ya llevo dedicándome a la hostelería". Para Fuenteseca, la prueba más temida fue la de expresión oral, donde debía dirigirse al público y al jurado con soltura, precisamente de la que quedó más satisfecho.

El ganador manifestó su deseo de encaminar su futuro hacia la formación de nuevos profesionales. "Ojalá algún día esté yo como profesor enseñando a tirar la Estrella Galicia perfecta", declaró tras recibir el reconocimiento que le corona como el mejor representante del futuro de la hostelería en el ámbito de las habilidades cerveceras.

Los otros finalistas destacados

Además del campeón y del subcampeón leonés, otros tres estudiantes alcanzaron la final del certamen: Desirée Parra del IES de Foz (Lugo), Adrián Torres de ESENGRA en Ferrol y Daniel Bueno de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Todos ellos demostraron un nivel técnico excepcional y un profundo conocimiento de la cultura cervecera.

Los 14 centros participantes representaron la diversidad geográfica de España en materia de formación hostelera. Desde Galicia hasta Extremadura, pasando por Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, estudiantes de toda la geografía nacional compitieron por llevar el título a sus respectivas escuelas y demostrar que la próxima generación de la hostelería viene más preparada que nunca.

La importancia de la especialización cervecera

Este tipo de iniciativas ponen de manifiesto la creciente profesionalización del sector hostelero en España. La cerveza, con un consumo anual que supera los 38 millones de hectolitros en el país, representa uno de los pilares fundamentales de la restauración y el ocio españoles. Sin embargo, su servicio óptimo requiere conocimientos específicos que van más allá del simple acto de llenar un vaso.

La temperatura adecuada, el tipo de cristalería, el ángulo de inclinación durante el servicio, la proporción ideal entre líquido y espuma, o el conocimiento de los diferentes estilos cerveceros son aspectos que marcan la diferencia entre un servicio correcto y uno excelente. Estas competencias técnicas resultan cada vez más valoradas en un mercado que demanda profesionales altamente cualificados.

Formación y futuro profesional

El objetivo declarado de estas jornadas organizadas por Estrella Galicia ha sido poner en valor la cualificación en el servicio, específicamente el servicio de cerveza, como eje fundamental en la labor de los profesionales hosteleros. La iniciativa busca despertar el interés de los alumnos por alcanzar la perfección en la atención a los clientes, reconociendo el esfuerzo de los mejores en un marco competitivo pero formativo.

Para los centros de formación participantes, estos certámenes representan una oportunidad invaluable de conectar el aprendizaje teórico con la práctica profesional real. Los estudiantes pueden medir sus capacidades frente a otros compañeros de todo el país, recibir retroalimentación de expertos del sector y establecer contactos que pueden resultar decisivos para su futuro laboral.

El caso de Emilio Jesús Martínez ilustra perfectamente cómo estas experiencias pueden transformar trayectorias profesionales. Lo que para muchos podría ser simplemente una competición más, para el estudiante leonés ha supuesto el descubrimiento de una pasión que marcará su camino en el mundo de la hostelería.