Diario de León

Adiós tras más de treinta años en el Diario de León

Comida de despedida de los compañeros del Diario de León.

Comida de despedida de los compañeros del Diario de León.ÁNGELOPEZ

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Redacción

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Los compañeros del Diario de León despiden a tres de sus mejores activos tras más de treinta años de trabajo en el periódico decano de la provincia. Verónica Viñas, jefa de la sección de Cultura; José Huerga, del Área Técnica; y José Luis Pérez, jefe de Contabilidad, han pasado a una mejor y más tranquila etapa vital tras jubilarse recientemente después de compartir casi una vida de profesión. Los compañeros les agradecieron con regalos de recuerdo su dedicación, compañerismo y entrega durante tantos años de trabajo compartiendo una comida cargada de emotivos recuerdos y anécdotas.

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