Adiós tras más de treinta años en el Diario de León

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Los compañeros del Diario de León despiden a tres de sus mejores activos tras más de treinta años de trabajo en el periódico decano de la provincia. Verónica Viñas, jefa de la sección de Cultura; José Huerga, del Área Técnica; y José Luis Pérez, jefe de Contabilidad, han pasado a una mejor y más tranquila etapa vital tras jubilarse recientemente después de compartir casi una vida de profesión. Los compañeros les agradecieron con regalos de recuerdo su dedicación, compañerismo y entrega durante tantos años de trabajo compartiendo una comida cargada de emotivos recuerdos y anécdotas.