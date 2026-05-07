León gana población por la llegada de migrantes a la provincia

Migrantes y vecinos de Armunia, en uno de los 'paseos de convivencia'ÁNGELOPEZ

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El crecimiento demográfico impulsado por la inmigración deja huella en la provincia leonesa. Según los últimos datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de León ha logrado consolidar su tendencia al alza al ganar 1.400 habitantes en el último año.

Todas las provincias de Castilla y León ganaron residentes en el primer trimestre del 2026 salvo Zamora y Soria, donde ni el aumento de la población extranjera ha logrado frenar la marcha de la española.

En Soria, la población ha pasado de 90.806 a 90.685 habitantes en tres meses; y en Zamora de 165.448 a 165.362.

La provincia abulense tenía 162.44 habitantes a 1 de abril, frente a los 162.138 a 1 de enero, con un aumento ligado también a la llegada de vecinos de otros países; en Burgos han pasado de 366.583 a 367.676; en León de 449.579 a 449.632 y en Palencia de 160.095 a 160.301.

Salamanca ha pasado en tres meses de 330.216 a 330.983 residentes; Segovia de 160.392 a 160.763 y Valladolid de 533.375 a 535.553.

Sólo en los casos de Segovia y Valladolid también se ha producido un ligero aumento trimestral de la población española, junto al de la extranjera. Este dinamismo se enmarca en un contexto autonómico positivo. La población de Castilla y León creció durante el primer trimestre del año un 0,2 por ciento, hasta alcanzar los 2.423.399 habitantes a 1 de abril de 2026. Esto supone un incremento de 4.767 personas respecto al trimestre anterior, una subida motivada exclusivamente por la llegada de ciudadanos extranjeros.

El crecimiento en la Comunidad iguala la media nacional, que también subió un 0,2 por ciento hasta rozar los 49,6 millones de habitantes, alcanzando el valor máximo de la serie histórica.

El análisis de los datos refleja una realidad dual. Mientras que la población de nacionalidad española en la Comunidad descendió un 0,05 por ciento (1.264 personas menos), el número de residentes procedentes del exterior aumentó un 2,7 por ciento. Este colectivo suma ya 230.162 personas en la autonomía, tras incorporar a 6.031 nuevos habitantes en solo tres meses.

A nivel nacional, el número de extranjeros creció en 94.182 personas durante el trimestre, situándose en los 7,3 millones. No obstante, el INE destaca que la población nacida fuera de nuestras fronteras supera ya los 10 millones, debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española.

En cuanto a la distribución por sexos en Castilla y León, de los 2,4 millones de habitantes totales, 1,19 millones son hombres y 1,22 millones son mujeres. Por comunidades, los mayores incrementos demográficos del trimestre se registraron en la Comunidad Valenciana (0,39%), Castilla-La Mancha (0,36%) y Murcia (0,33%), mientras que Canarias y Melilla fueron las únicas zonas que perdieron población.