Francia y Estados confirman nuevos positivos por hantavirus de los repatriados desde el crucero 'MV Hondius'

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha confirmado este lunes que uno de los cinco franceses repatriados el domingo del crucero 'MV Hondius' tras su atraque en Tenerife ha dado positivo por hantavirus, al tiempo que ha detallado que se trataría de una mujer de la que ya el domingo se informó que presentaba síntomas.

"Las pruebas han dado positivo por hantavirus", ha dicho Rist durante una entrevista concedida a la emisora France Inter, donde ha especificado que "su estado empeoró durante la noche". Así, ha manifestado que la paciente está ingresada en "un hospital especializado en enfermedades infecciosas".

"Como se trata de un virus conocido, sabemos que cuando el estado de salud de una persona empeora, su vida puede correr peligro. Ese podría ser el caso de esta persona", ha apuntado la ministra, quien ha resaltado que la paciente está en una sala "muy protegida para evitar que el virus se propague".

Rist ha subrayado que los otros cuatro pasajeros evacuados el domingo desde el 'MV Hondius' han dado negativo a las pruebas, si bien siguen ingresados para analizar su evolución. "Se volverán a hacer pruebas", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que han sido identificados 22 contactos "más o menos cercanos" que deben ponerse en aislamiento, tras haber viajado en vuelos en los que estuvo una de las pacientes posteriormente fallecida.

El Departamento de Salud de Estados Unidos informó de que uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde Canarias hacia su país dio positivo a la prueba del PCR y otro presenta síntomas leves por posible hantavirus.

El departamento indicó a través de sus redes sociales que los dos pasajeros están viajando en una avión con unidades de biocontención para mayor precaución.

"Un pasajero tiene síntomas leves actualmente y otro pasajero dio positivo leve al PCR por el virus de los Andes", señaló.

Agregó que los pasajeros serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, antes de llevar al individuo afectado con síntomas leves a un segundo punto de tratamiento.

"A su llegada a cada instalación cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su estado", señaló.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) anunciaron este viernes que planean poner en aislamiento en el centro especial de cuarentena del estado de Nebraska a los 17 pasajeros estadounidenses, cuya llegada a Estados Unidos se espera para hoy.