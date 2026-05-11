Ojo: la carta de Hacienda que podría llegar a tu buzón en los próximos días y que te obligará a revisarlo todo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una maquinaria sin precedentes para este tramo de la campaña de la Renta 2025-2026. Según las últimas informaciones, el organismo tiene previsto enviar de forma inminente un total de 130.000 cartas de aviso dirigidas a ciudadanos que han presentado su declaración con posibles errores o discrepancias. Estas comunicaciones, conocidas como cartas de "aviso de discrepancias", buscan que sea el propio contribuyente quien subsane los fallos de manera voluntaria, evitando así la apertura de un expediente sancionador mucho más grave en el futuro.

El objetivo principal de esta campaña masiva de notificaciones es reducir la litigiosidad y facilitar que los ciudadanos rectifiquen omisiones de ingresos o deducciones aplicadas incorrectamente de forma proactiva. Hacienda ha detectado que una gran cantidad de borradores presentan inconsistencias en datos catastrales, rentas del extranjero o en la declaración de criptomonedas, por lo que estas misivas servirán como un primer aviso amistoso. Si el contribuyente recibe la carta y modifica su declaración a través del sistema oficial, podrá regularizar su situación sin enfrentarse a las temidas multas por defraudación.

Es fundamental que los contribuyentes estén atentos a su buzón físico y a la sede electrónica de la Agencia Tributaria durante las próximas semanas. Ignorar este aviso podría derivar en una inspección formal donde los recargos y las sanciones económicas se aplicarían de forma automática. Desde el organismo insisten en que estas 130.000 cartas no son una sanción en sí mismas, sino una oportunidad de oro para poner las cuentas en orden antes de que el fisco decida intervenir con toda su capacidad sancionadora tras el cierre oficial de la campaña.