‘Reta2 x tu salud’ enfrenta en León a dos equipos liderados por Manolo Martínez y María Martín-Granizo a favor de la AECC

Publicado por Elena F. Gordón León Creado: Actualizado:

La capital leonesa acogerá el domingo 31 de mayo la marcha solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer ‘Reta2 x tu salud’, que ‘enfrentará’ a los equipos liderados por el atleta Manolo Martínez y la deportista paralímpica María Martín-Granizo para lanzar un mensaje de visibilidad de la entidad y de fomento de buenos hábitos.

Martínez encabezará el equipo verde acompañado de su heraldo, la psicóloga y creadora de contenido, Alicia Yagüe, bajo el lema ‘Suma pasos a tu salud, resta pasos al cáncer’ y Martín-Granizo estará respaldada como heraldo por el exfutbolista y creador de contenido gastronómico, David Vila, que liderará al equipo amarillo con el mensaje ‘Que no te vendan humo’.

El presidente de la AECC en León, Estanislao de Luis, remarcó que el evento quiere dar a conocer la entidad y su mensaje de que la atención a los enfermos debe ser integral. “Todos los pasos de la enfermedad tienen su ayuda concreta y la prevención es fundamental. La actividad física reduce el riesgo de cáncer y el tabaco está vinculado a 16 tipos de enfermedades cancerígenas” subrayó ante de insistir en que la AECC “está para recibir a todo el que requiera su apoyo y acompañamiento, de forma absolutamente gratuita” y de recordar que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida y que cada dos minutos muere de cáncer una persona.

“Prevención, con vida saludable, y eliminación del tabaco” resumió como eje de la marcha en la que colaboran distintas entidades, como Caja Rural, en cuya oficina principal de la capital leonesa se presentó hoy el acto.

Las inscripciones para participar en la marcha, de casi cuatro kilómetros de recorrido, caminando, se pueden formalizar -a un coste de diez euros- hasta el 29 de mayo en el departamento de Deportes de El Corte Inglés (sexta planta) o a través de la página web ‘rock the sport’ y los dorsales se entregarán el sábado 30 de 11 a 14 y de 16 a 19 en la planta sexta de El Corte Inglés El domingo, de se recibirá con una hora de anticipación a los participantes de una marcha que partirá de la plaza de la catedral a las 11 horas y concluirá con una fiesta de hermanamiento en el Palacio de los Deportes de León Urbano González.