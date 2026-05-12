El cambio legal que permite poner ascensor en tu edificio aunque tus vecinos digan que no

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La convivencia en las comunidades de propietarios ha dado un giro radical que muchos todavía no alcanzan a comprender, pero que cambia para siempre las reglas del juego en los portales de toda España. Durante décadas, la instalación de un ascensor o la eliminación de esos molestos escalones en la entrada dependía exclusivamente del humor o la generosidad de la mayoría de los vecinos en las juntas. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal ha blindado un derecho que hasta ahora era papel mojado: la accesibilidad universal ya no se negocia, se ejecuta de forma obligatoria.

El cambio fundamental reside en el artículo 10.1 de la citada ley, que establece de forma tajante que las obras de accesibilidad no requieren de una votación previa para ser obligatorias. Basta con que en el edificio resida, trabaje o preste servicios voluntarios una persona con discapacidad o alguien mayor de 70 años para que la comunidad se vea compelida a realizar los cambios necesarios. Esto incluye desde rampas y plataformas elevadoras hasta la instalación completa de un ascensor, eliminando el histórico veto que los propietarios de las plantas bajas solían imponer por falta de interés personal o por no querer asumir costes de una infraestructura que no utilizan.

Esta medida busca garantizar que cualquier ciudadano pueda circular con total libertad por su propio edificio, permitiendo que personas de edad avanzada o con movilidad reducida no se conviertan en "prisioneros" dentro de sus propias casas. La ley entiende que entrar al portal sin salvar un escalón o subir a casa sin depender de la ayuda externa no es un lujo, sino un derecho básico que prevalece sobre el acuerdo de la mayoría. Es, en esencia, el fin de las discusiones eternas en juntas de vecinos donde se priorizaba el ahorro económico sobre la dignidad y la autonomía de los residentes más vulnerables.

No obstante, este carácter obligatorio tiene un matiz económico que los propietarios deben conocer para evitar sorpresas en sus cuentas corrientes. La obligatoriedad se mantiene siempre que el importe neto de la obra, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si el coste es mayor, la diferencia deberá ser asumida por los solicitantes, a menos que la junta decida por mayoría simple costear el total. En cualquier caso, el marco legal actual ha quitado el poder de decisión a quienes se oponían por sistema, poniendo la alfombra roja a la accesibilidad en las viviendas españolas.