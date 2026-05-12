La Policía alerta: el SMS que parece inofensivo pero que vaciará tu cuenta bancaria en segundos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva y sofisticada amenaza digital ha puesto en jaque la seguridad de miles de usuarios en todo el país. La Policía Nacional ha lanzado una alerta urgente ante el incremento masivo de denuncias relacionadas con una estafa conocida como "smishing". Este método, que utiliza mensajes de texto para engañar a las víctimas, ha evolucionado de tal manera que los delincuentes logran infiltrarse en el mismo hilo de mensajes legítimos de los bancos, lo que hace casi imposible detectar el fraude a simple vista.

El modus operandi comienza con la recepción de un SMS alarmante en el teléfono de la víctima. El mensaje suele informar sobre un supuesto acceso no autorizado a la cuenta, un cargo sospechoso o la necesidad de actualizar las claves de seguridad para evitar el bloqueo del servicio. Al aparecer bajo el nombre del banco real, la víctima tiende a confiar plenamente en la veracidad de la comunicación y actúa bajo la presión del miedo y la urgencia que imponen los estafadores.

Dentro del mensaje se incluye un enlace que redirige a una página web falsa diseñada con una precisión asombrosa para imitar el portal de acceso de la entidad financiera. Una vez que el usuario introduce sus credenciales y códigos de acceso, los criminales obtienen el control total de la banca online. En cuestión de minutos, realizan transferencias de grandes sumas de dinero o contratan microcréditos a nombre de la víctima, dejando los saldos a cero antes de que el afectado pueda siquiera sospechar que algo va mal.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y recuerdan que ninguna entidad bancaria solicitará jamás datos sensibles, claves de acceso o códigos de un solo uso a través de un SMS o un enlace externo. En caso de recibir una comunicación de este tipo, la directriz es clara: nunca hacer clic en el enlace, eliminar el mensaje de inmediato y ponerse en contacto directamente con el banco a través de sus canales oficiales o su aplicación móvil para verificar el estado de las cuentas.

La ciberdelincuencia no descansa y la rapidez de respuesta es fundamental. Si ya se ha caído en el engaño y se han facilitado los datos, el primer paso debe ser contactar de urgencia con el banco para bloquear las tarjetas y las cuentas afectadas. Posteriormente, es imprescindible acudir a una comisaría de policía para interponer la denuncia correspondiente aportando todas las capturas de pantalla y evidencias posibles del fraude sufrido.