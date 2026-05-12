Estos son los tres alimentos que más han subido de precio durante este mes de mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cesta de la compra en España ha vuelto a dar un susto de muerte a los consumidores este mes de mayo de 2026. A pesar de que los indicadores generales de inflación parecen mostrar una ligera tregua, la realidad en los pasillos de alimentación es radicalmente distinta. Las familias españolas están viendo cómo productos esenciales para el día a día están alcanzando precios históricos, obligando a muchos a modificar sus menús semanales para llegar a fin de mes.

El gran protagonista negativo de esta temporada son, sin duda, los huevos. Lo que antes era la proteína de emergencia para cualquier cena rápida se ha convertido en un artículo casi de lujo, con un encarecimiento que roza el 31,3% en comparación con el año pasado. Factores como el aumento del coste de los piensos para las aves y los nuevos requisitos en el bienestar animal han impulsado este producto a liderar el ranking de las subidas más dolorosas para el bolsillo.

En segundo lugar, la carne de vacuno ha dado un golpe directo a la economía doméstica. Quienes disfrutan de un buen filete de ternera habrán notado que el precio se ha disparado un 17,2%, una cifra que destaca con fuerza frente a otras carnes que se han mantenido más estables. La escasez de pastos y los costes de producción ganadera están detrás de este incremento, que sitúa a la ternera como el segundo producto que más ha castigado los presupuestos familiares este mayo.

Finalmente, el café completa este podio de los horrores económicos. El ritual matutino de millones de españoles es ahora un 16,3% más caro que el año anterior. Los problemas logísticos internacionales y las malas cosechas en los países productores han provocado que tomarse una taza de café en casa sea hoy un placer bastante más costoso. Estos tres productos juntos están redefiniendo lo que significa hoy en día "hacer la compra" en España, dejando a los consumidores con la difícil tarea de buscar alternativas más baratas.