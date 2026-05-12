La Casa de León en Madrid ha celebrado el evento solidario ‘Mus contra el cáncer’ en memoria del recientemente fallecido Ángel Garcia Colín, ligado al Valle de Sabero y Cistierna, vicepresidente de Radio Televisión de Castilla y León y artífice de que la Vuelta Ciclista a España asignara a La Camperona tres veces como final de etapa, además de conseguir la salida de una de las etapas de Cistierna.

Los beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Al torneo, con formato suizo a cuatro rondas, asistieron 120 personas. El aperitivo de bienvenida contó con productos leoneses y los organizadores agradecieron la colaboración de la familia Álvarez y sus donaciones de Vega Sicilia para los premios, el Diario de León, que aportó los tapetes en las mesas de juego, la Vuelta Ciclista a España y el restaurante Sazón de Madrid. Tras la entrega de premios se realizaron dos bingos solidarios.