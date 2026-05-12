Mus contra el cáncer
La Casa de León en Madrid, con la colaboración del Diario de León, organiza un torneo solidario en memoria de Ángel García Colín
La Casa de León en Madrid ha celebrado el evento solidario ‘Mus contra el cáncer’ en memoria del recientemente fallecido Ángel Garcia Colín, ligado al Valle de Sabero y Cistierna, vicepresidente de Radio Televisión de Castilla y León y artífice de que la Vuelta Ciclista a España asignara a La Camperona tres veces como final de etapa, además de conseguir la salida de una de las etapas de Cistierna.
Los beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Al torneo, con formato suizo a cuatro rondas, asistieron 120 personas. El aperitivo de bienvenida contó con productos leoneses y los organizadores agradecieron la colaboración de la familia Álvarez y sus donaciones de Vega Sicilia para los premios, el Diario de León, que aportó los tapetes en las mesas de juego, la Vuelta Ciclista a España y el restaurante Sazón de Madrid. Tras la entrega de premios se realizaron dos bingos solidarios.