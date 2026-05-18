Los datos no son verdes

Publicado por Raúl Gómez (Efe) Madrid Creado: Actualizado:

La expansión global e imparable de los centros de datos obliga a impulsar soluciones para mitigar su impacto ambiental, al tiempo que en España, perfilada para convertirse en principal nodo de centros de datos del sur de Europa, continúa el debate entre asociaciones del sector y organizaciones ecologistas.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector es su elevado consumo de agua, indispensable para la refrigeración de los equipos y evitar su sobrecalentamiento, por lo que los centros de datos submarinos han comenzado a abrirse paso como una alternativa, aunque el único ejemplo a nivel comercial hasta el momento solo se ha dado en China.

Utilizando el agua del océano como sistema natural de enfriamiento, estas infraestructuras parecen ser una solución viable, pero asociaciones ambientales advierten de que podría suponer «otro punto de alarma» medioambiental.

"(Esta infraestructura) es experimental, pero el ser humano experimenta y obtiene soluciones. Estos centros de datos sumergidos, hablando de consumo energético, pueden beneficiar al sector y ser una de las soluciones", destaca la directora ejecutiva de Spain DC —asociación española de centros de dato—, Begoña Villacís.

En contraposición, la responsable de energía y clima de Greenpeace, María Pardo, opina que con estas infraestructuras surgen «más dudas que certezas", y apunta que «se nos está escapando de las manos el crecimiento exponencial de una tecnología que no está midiendo las consecuencias en los impactos».

Impacto medioambiental

"En caso de realizarse a gran escala, ¿qué impacto tendría esto? ¿qué datos hay? ¿qué información tenemos de cómo va a alterar a un ecosistema marino ya sensible? Parece que no tiene sentido seguir añadiendo calentamiento a un planeta que ya ha superado siete de sus límites", cuestiona Pardo.

Por ahora, este tipo de centros están lejos de llegar a España, pero el debate en torno al consumo energético del sector sigue enfrentando a patronal y ecologistas, mientras que el país sigue dando pasos para convertirse en el referente en centros de datos en el sur de Europa. Un logro que es posible gracias a su posición estratégica: cables submarinos que conectan distintos continentes, excelente desarrollo de su fibra óptica y éxito a la hora de atraer inversores.