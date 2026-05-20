Infancia Silenciada y la judicatura de León pactan vías de diálogo frente a la violencia machista

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación nacional Infancia silenciada, dedicada a la defensa de la infancia y de las madres víctimas de violencia machista, violencia vicaria y violencia institucional, cuando se impone una custodia compartida con indicios claros de maltrato, continúa avanzando en León en la creación de espacios de diálogo y trabajo con representantes de la administración de justicia.

Durante las últimas semanas, representantes de la asociación han mantenido reuniones con la decana de los juzgados de León, Mónica Ramírez Encinas, así como con la presidenta de la Audiencia Provincial de León, que actualmente preside el TSJ de Castilla y León, trasladando la preocupación creciente existente ante el aumento de situaciones de violencia machista y violencia vicaria que afectan a mujeres, niñas y niños.

En la mañana de ayer, la asociación ha mantenido también un encuentro con la nueva jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León, Raquel Arias Martínez quien, pese a la elevada carga de trabajo que soporta diariamente este órgano judicial, recibió a la asociación en la sala de vistas durante aproximadamente veinte minutos.

Desde Infancia silenciada ponen en valor esta primera toma de contacto y la disposición mostrada para abrir una vía de comunicación estable. Como resultado del encuentro, se acordó mantener reuniones trimestrales con el objetivo de intercambiar datos, trasladar preocupaciones detectadas por las víctimas y seguir trabajando en cuestiones relacionadas con la protección efectiva de infancia y mujeres.

La asociación recuerda que León no es una excepción dentro del contexto estatal y alerta de que, al igual que sucede en otras provincias españolas, la violencia machista y la violencia vicaria continúan creciendo de forma preocupante. Especial inquietud generan las situaciones de violencia institucional denunciadas por numerosas madres tras procesos de separación en los que, según trasladan, se imponen custodias compartidas o regímenes de convivencia con progenitores denunciados por violencia, incrementando posteriormente el riesgo para mujeres, niñas y niños y no hablan de hechos aislados, sino de dinámicas que perciben de forma reiterada desde la experiencia asociativa.

Esta asociación nacional con sede en León plantea no solo a la denuncia de situaciones concretas, sino también la necesidad de reformas estructurales y de una revisión profunda de determinadas prácticas institucionales. Su línea de trabajo está centrada en propuestas concretas de mejora en juzgados, administraciones y medios.

Las reivindicaciones de la asociación, con sede en León, Infancia Silenciada, se recogen en varios ejes que coinciden con lo que el Ministerio de Infancia y Juventud ha anunciado recientemente y que formará parte de la nueva reforma de la Lopivi, reforma en la que han colaborado junto al Ministerio de Infancia y otras muchas organizaciones de víctimas y expertas:

Escucha activa de niñas, niños y madres;

Prohibición expresa del falso e inexistente SAP que aún se sigue utilizando en las instituciones de este país.

Formación obligatoria y especializada en violencia machista y violencia vicaria para judicatura, fiscalía, equipos psicosociales y servicios sociales;

Cumplimiento efectivo de la legislación vigente y de los protocolos de protección de la infancia;

Revisión de las custodias y visitas en contextos de violencia;

Supervisión y evaluación de malas prácticas institucionales; mayor coordinación entre juzgados, servicios sociales, sanidad y educación; y creación de mecanismos de seguimiento cuando existan indicadores de riesgo vicario.

Infancia silenciada continuará trabajando desde el diálogo institucional, la visibilización y el acompañamiento a las víctimas, reclamando que la protección de la infancia y de las mujeres sea una prioridad real dentro del sistema judicial y administrativo.