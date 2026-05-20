El engaño que vacía cuentas bancarias mientras promete amor eterno en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva modalidad de estafa se expande por territorio español con cifras alarmantes. Lo que comienza como una conversación amigable en aplicaciones de citas o redes sociales termina convirtiéndose en una pesadilla financiera para miles de víctimas. Los delincuentes construyen relaciones sentimentales completamente ficticias durante semanas o incluso meses, con el único objetivo de acceder al patrimonio de personas que buscan compañía genuina.

El modus operandi resulta especialmente sofisticado. Los estafadores invierten tiempo considerable en generar confianza, compartiendo historias personales elaboradas, fotografías robadas de perfiles reales y manteniendo conversaciones diarias que simulan el desarrollo natural de una relación amorosa. Esta dedicación hace que las víctimas bajen completamente la guardia antes de que llegue la solicitud económica.

Las plataformas digitales se han convertido en el escenario perfecto para este tipo de fraude. La distancia física justifica la imposibilidad de encuentros presenciales, mientras que la comunicación constante a través de mensajes crea una falsa sensación de intimidad. Cuando finalmente aparece la petición de dinero, la víctima ya ha establecido un vínculo emocional suficientemente fuerte como para acceder sin cuestionar demasiado.

Cómo opera el fraude romántico

Los criminales detrás de estas estafas suelen presentarse con perfiles atractivos y profesiones que justifican tanto su solvencia económica como posibles dificultades temporales. Ingenieros trabajando en plataformas petroleras, personal militar destacado en misiones internacionales o empresarios con negocios en el extranjero son algunas de las identidades más utilizadas por estos delincuentes.

La solicitud económica nunca llega de forma abrupta. Primero aparecen menciones casuales sobre complicaciones financieras temporales: una cuenta bancaria bloqueada en el extranjero, un familiar enfermo que necesita tratamiento urgente, o gastos inesperados relacionados con el trabajo. El estafador presenta la petición con aparente vergüenza, prometiendo la devolución inmediata del dinero y reforzando constantemente los sentimientos románticos.

En España, las autoridades han registrado un incremento del 30% en denuncias relacionadas con este tipo de fraude durante el último año. Las cifras económicas resultan devastadoras: algunas víctimas han llegado a perder más de 50.000 euros en operaciones que se prolongaron durante meses. La Policía Nacional y la Guardia Civil han intensificado las campañas de prevención para alertar a la población.

Perfil de las víctimas más vulnerables

Aunque cualquier persona puede caer en esta trampa, existen ciertos perfiles más susceptibles a este tipo de engaño. Las personas que han enviudado recientemente, quienes atraviesan procesos de divorcio, o aquellas con dificultades para establecer relaciones sociales presenciales muestran mayor vulnerabilidad ante estos ataques dirigidos.

La edad tampoco constituye una barrera. Si bien inicialmente se pensaba que afectaba principalmente a personas mayores de 50 años, las estadísticas muestran que víctimas de todas las edades han caído en estas redes. Los estafadores adaptan su estrategia según el perfil objetivo, modificando tanto el discurso como los canales de comunicación que utilizan.

Señales de alerta que debes conocer

Existen diversos indicadores que pueden ayudar a identificar una posible estafa romántica antes de que sea demasiado tarde. El primero y más evidente: cualquier solicitud de dinero en las primeras etapas de una relación digital debería encender todas las alarmas. Ninguna persona con intenciones genuinas pediría ayuda económica a alguien que apenas conoce.

La imposibilidad persistente de realizar videollamadas constituye otro indicador preocupante. Los estafadores siempre presentan excusas elaboradas para evitar la comunicación visual: cámaras rotas, conexiones deficientes en ubicaciones remotas, o turnos de trabajo que impiden la coincidencia horaria. Si después de varias semanas resulta imposible ver a la persona, la probabilidad de fraude aumenta considerablemente.

Las historias excesivamente dramáticas o que cambian con frecuencia también representan señales de advertencia. Los estafadores profesionales suelen tener dificultades para mantener coherencia en sus relatos cuando las conversaciones se extienden durante meses. Cualquier contradicción importante en datos básicos como familiares, lugar de residencia o detalles laborales debe generar sospechas inmediatas sobre la autenticidad del perfil.

Medidas de protección efectivas

La prevención comienza con el escepticismo saludable. Nunca se debe enviar dinero a personas que únicamente se conocen por internet, independientemente de lo convincente que parezca la situación. Realizar búsquedas inversas de las fotografías del perfil puede revelar si las imágenes han sido robadas de otras cuentas o pertenecen a bancos de fotografías.

Mantener las conversaciones dentro de las plataformas oficiales durante las primeras semanas también ofrece cierta protección adicional contra estafadores. Estos delincuentes suelen presionar para trasladar rápidamente la comunicación hacia aplicaciones de mensajería privada, donde resulta más difícil rastrear la actividad fraudulenta. La paciencia en el desarrollo natural de la relación protege contra manipulaciones aceleradas.

Qué hacer si has sido víctima

Si ya has transferido dinero y sospechas de un fraude, la rapidez en la actuación resulta fundamental. Contactar inmediatamente con la entidad bancaria puede permitir la cancelación de transferencias pendientes o el rastreo de fondos. Presentar denuncia ante las autoridades policiales, aunque parezca vergonzoso, resulta esencial tanto para la investigación como para prevenir que otros caigan en la misma trampa.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con unidades especializadas en delitos tecnológicos que investigan estos casos. Aunque la recuperación del dinero no siempre resulta posible, especialmente cuando los fondos se han transferido al extranjero, la colaboración ciudadana mediante denuncias permite identificar patrones y desarticular redes criminales organizadas que operan desde diferentes países.