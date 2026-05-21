Más tecnología profunda

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Deep Tech España con la que el Gobierno quiere impulsar las llamadas ‘tecnologías profundas’, innovaciones basadas en el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico intensivo que ayudarán a afrontar los grandes retos económicos, sociales y medioambientales.

«Las Deep Tech son ciencia ficción hasta que se desarrollan», son ideas que, aunque pueden causar en un gran impacto en la sociedad, necesitan «apoyo, tiempo e inversión» para prosperar, explica la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobó la decisión.

Además, estas tecnologías, que con apoyo pueden traducirse en terapias capaces de curar enfermedades hoy incurables, en baterías para almacenar energía renovable barata o en sistemas climáticos más precisos para anticiparnos a las emergencias, también generarán «muchísimos empleos de calidad, en profesiones que todavía no tienen nombre».

Para acompañar estos «anhelos científicos» y que esas ideas «no se queden en el cajón», el Gobierno ha puesto en marcha esta Estrategia que movilizará más de 8.000 millones de euros hasta 2030 e involucrará a trece ministerios.

La Estrategia tendrá diez áreas: Biotecnología y salud; Tecnologías para la sostenibilidad y energías limpias; Tecnologías de Inteligencia Artificial y del dato; Tecnologías avanzadas de semiconductores; Conectividad avanzada, navegación y tecnologías digitales; Robótica y sistemas autónomos; Materiales avanzados, fabricación y reciclaje; Tecnologías de detección avanzadas; Tecnologías cuánticas y Tecnologías del espacio y propulsión.

La estrategia se articula en grandes ejes, como reforzar las capacidades científicas y tecnológicas impulsando infraestructuras científicas de referencia internacional como el Spain Neurotech, en Madrid; el acelerador IFMIFF-DONES, de Granada; el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, de Cáceres; o el Acelerador de Hadronterapia, en Valencia, ha mencionado la ministra.

Asorberá el 80 % de la financiación el apoya al tejido empresarial con instrumentos de inversión directa y con otros nuevos que se van a crear para acompañar a las empresas desde el laboratorio hasta el mercado y promover la colaboración público-privada.