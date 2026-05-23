Juegos, deporte y movimiento contra el sedentarismo infantil

La plaza San Marcos se convirtió en el lugar de juegos, diversión y movimiento de la mano de Kinder Joy of moving Experience.RAMIRO

Deporte, juego y movimiento. Tres palabras que en acciones fomentan los hábitos saludables. En este caso de los más pequeños y de la mano de la iniciativa internacional 'Kinder Joy of moving Experience' que ayer aterrizaba en León, segunda ciudad tras Zaragoza en España en disfrutar de ella. Lo hacía precisamente en la plaza de San Marcos donde durante tres jornadas el espacio se vestirá de juegos.

Desde que inició su andadura en España en 2023, el programa ha recorrido ciudades como Badalona, Almería, Castellón, Teruel y Gijón, impactando a miles de niños y niñas. Esta experiencia se integra en el proyecto internacional 'Kinder Joy of moving', presente en 34 países y en el que participan anualmente 3,7 millones de niños y niñas en todo el mundo. «Con esta nueva parada en León, Kinder Joy of moving Experience consolida su compromiso con la infancia y el fomento de la actividad física, acercando a diferentes ciudades de España un espacio único y pionero de aprendizaje, diversión y movimiento», aseguró Franco Martino, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica y portavoz de la iniciativa en su puesta de largo en la capital leonesa.

El evento quedó oficialmente inaugurado en la matinal del viernes con una visita institucional en una jornada en la que participaron niños y niñas de centros educativos de la ciudad de León, los primeros en descubrir y disfrutar en las distintas actividades del recinto a los que se fueron sumando otros muchos más demostrando que la vida saludable cuenta con muchos atractivos y alicientes para los más pequeños y pequeñas de la casa.

Los que a través de la educación en estos hábitos de salud serán adultos con una elevada calidad de vida.

Sábado y domingo también son hábiles para esta iniciativa lúdico-deportiva-social con horarios abiertos a los niños y niñas desde las 10.00 a 14.00 horas y de las 16.00 a 20.00 horas.

juego, deporte y movimiento

El espacio ofrece durante tres días (22, 23 y 24 de mayo) diferentes ocho zonas temáticas de juego y deporte, con propuestas como campo de fútbol, zona de baloncesto 3x3 y áreas de voleibol y bádminton, entre otras actividades pensadas para fomentar el movimiento desde el disfrute y el compañerismo. Todas ellas están guiadas por monitores especializados y adaptadas a distintas edades de los participantes. El acceso a las instalaciones es completamente gratuito. Únicamente se requiere el registro, a través de los padres o tutores, de los niños y niñas que participen a través de la web oficial: https://kinderjoyofmovingexperience.es/. También se podrán inscribir de forma gratuita en la carpa situada en la zona de acceso, aunque se aconseja el registro en línea para evitar esperas.

Impacto y alcance

El programa internacional Kinder Joy of moving cobra especial relevancia en un contexto en el que el ocio digital y el sedentarismo infantil siguen ganando terreno. Según el Estudio Aladino 2023, el 44,4% de los niños pasa más de 3 horas frente a pantallas durante el fin de semana y el 26,9% de los escolares es puramente sedentario.

Frente a ello, el eje central del evento es la metodología Joy of moving, un método educativo innovador, que desplaza el foco de la competición hacia el placer del movimiento.

El citado método está validado científicamente y ha sido reconocido por la asociación Hepas (Healthy and Physically Active Schools in Europe) como una de las mejores propuestas educativas para promover un futuro más activo y saludable.

A diferencia de las actividades deportivas convencionales, este sistema trabaja cuatro pilares fundamentales para el crecimiento: el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social.

El método promueve el deporte desde la vertiente de la diversión, el compañerismo, el 'fair play' y las experiencias enriquecedoras para quien lo practica por encima de la competición y todo lo que ella conlleva.