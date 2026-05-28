El detalle del callejero de León que revela cómo ha cambiado la ciudad en 20 años

El callejero de León refleja los cambios históricos, culturales y sociales que han transformado la ciudad durante las últimas décadasGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El callejero de León también cuenta la historia de la ciudad. Basta mirar las placas de sus calles para entender cómo León ha cambiado en memoria, lenguaje, tradición y representación social durante las últimas décadas. De nombres medievales y referencias populares a nuevas calles dedicadas a cofradías, mujeres históricas o memoria democrática, el mapa urbano leonés se ha convertido en un reflejo de cómo evoluciona una ciudad sin renunciar a su identidad.

Hablar del callejero de León es hablar de historia popular. Muchas calles nacieron vinculadas a oficios medievales, costumbres vecinales o espacios reconocibles para generaciones enteras de leoneses. En algunos casos, esos nombres han despertado curiosidad durante décadas por su singularidad o por las historias que esconden detrás.

Uno de los ejemplos más conocidos fue el antiguo callejón popularmente conocido como "Apagacoños", una denominación histórica que durante años alimentó leyendas urbanas y conversaciones sobre el pasado más costumbrista de la ciudad. Más allá del impacto que pueda generar hoy el nombre, historiadores locales recuerdan que muchos topónimos urbanos españoles surgieron de usos populares, referencias vecinales o elementos ligados a la vida cotidiana de otra época.

El propio Victoriano Crémer, figura clave de la literatura leonesa del siglo XX, utilizó en 2005 el callejero como excusa narrativa para reflexionar sobre el carácter singular de León. Su mirada, marcada por el humor, la ironía y el costumbrismo, reflejaba también un tiempo distinto en el lenguaje periodístico y social.

Cómo el callejero de León refleja la evolución social de la ciudad

Si algo demuestra el callejero de León es que las ciudades cambian también a través de los nombres que eligen recordar. Durante años, las calles estuvieron dedicadas principalmente a figuras religiosas, militares, escritores o alcaldes. Sin embargo, en las últimas décadas han aparecido nuevas sensibilidades relacionadas con la memoria democrática, la igualdad o la representación de colectivos sociales.

Ese cambio también se refleja en debates que siguen plenamente vigentes: qué nombres deben permanecer, cuáles deben revisarse y cómo representar mejor la diversidad de la ciudad. La memoria democrática, la presencia de más mujeres en el callejero o el reconocimiento de nuevos referentes culturales forman hoy parte de una conversación mucho más amplia sobre qué ciudad quiere proyectar León.

La transformación no ha sido exclusiva de León. Muchas ciudades españolas han revisado sus callejeros para incluir nombres de mujeres, referentes culturales, personalidades locales olvidadas o símbolos asociados a derechos civiles. El callejero ya no solo homenajea el pasado: también explica el presente.

El callejero de León no solo cambia: también nacen nuevas calles y homenajes

Pero el callejero de León no se ha transformado únicamente cambiando nombres del pasado. Desde la publicación de aquella columna de Victoriano Crémer en 2005, la ciudad ha ido sumando referencias ligadas a la memoria democrática, la Semana Santa, figuras locales y nuevos espacios de convivencia.

En los últimos años, especialmente desde 2024, León ha vivido una de las etapas de mayor movimiento en su nomenclátor municipal. Han surgido espacios dedicados a cofradías como las Siete Palabras de Jesús, la Rinconada de Minerva y Vera Cruz, la plaza del Desenclavo, la glorieta del Perdón o la calle de las Siete Palabras, reforzando el peso de la Semana Santa en la identidad de la ciudad. A ello se suman homenajes como la calle de la Policía Nacional o la rinconada dedicada al sacerdote Enrique García Centeno, uno de los párrocos más queridos de León.

El debate también ha llegado a la memoria democrática. En enero de 2026 el Ayuntamiento aprobó inicialmente el cambio de las calles Alférez Provisional y Pilotos Regueral, que pasarán a llamarse Reina Elvira Menéndez (reina consorte de Ordoño II) y calle de los Museos, por su cercanía al Museo de León y Casa Botines.

La calle Pilotos Regueral es una de las dos que desaparecerá del callejero de León.Marcicano Pérez

También León inició la renovación de 750 placas en más de 300 ubicaciones, con color púrpura y doble nomenclatura en castellano y leonés cuando existe traducción. Es decir, el callejero no cambia solo por los nombres que desaparecen o llegan, sino también por la forma en que la ciudad decide presentarse ante vecinos y visitantes.

El callejero de León es una conversación abierta sobre memoria, identidad, tradición y futuro. Para entender cómo cambia León, a veces basta con mirar el nombre de una calle.