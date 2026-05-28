Un leonés descubre cómo debilitar a las superbacterias

Es un importante primer paso que la comunidad científica buscaba desde hace tiempo. Investigadores del Instituto de Química Física Blas Cabrera (IQF-CSIC), dirigidos por el científico leonés Juan Hermoso (San Martín, 1964), acaba de descubrir el punto débil de las bacterias hospitalarias, las que la OMS considera más críticas y que se han hecho resistentes a los antibióticos tradicionales. Junto con investigadores de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EEUU), el equipo del leonés ha descrito el mecanismo molecular del de una especie de anclaje que refuerza la envoltura de esta superbacteria, llamada Pseudomonas aeruginosa —una de las quince más peligrosas para la salud humana— para resistir a la acción de los antibióticos. «Este descubrimiento se centra en Pseudomonas aeruginosa pero el mecanismo aplicaría también para todos los patogenos Gram negativos. Estos patógenos son los considerados como criticos por la OMS para el desarrollo de nuevos antibióticos», explica el científico leonés, que avanza que el descubrimiento será portada del Journal of the American Chemical Society.

La membrana externa que recubre estas superbacterias «una doble muralla de protección», como la califica el científico, es lo que las hace resistente a los antibióticos. «Nuestro descubrimiento aborda el mecanismo molecular de cómo esa membrana externa se ancla a la pared de la bacteria. Si sabemos cómo se produce, también podríamos desarrollar moleculas que lo bloquearan haciendo a estas bacterias permeables a los antibiótico». Desenmascarado este punto flaco de las bacterias, la ciencia avanza para encontrar nuevos tratamientos. «Ahora queda por ver cómo se pueden desarrollar moleculas que bloqueen este mecanismo de anclaje. Estas moleculas se podrían usar como coadyuvantes en combinación con antibióticos convencionales. Seguiremos trabajando en esta vía», asegura Juan Hermoso.

Gráfico del anclaje que mantiene unida la armadura bacteriana.JUAN HERMOSO

Para avanzar en el conocimiento del mecanismo de las bacterias hospitalarias, el equipo del leonés utilizó la cristalografía de rayos X en el sincrotrón ALBA de Barcelona y en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón, en Grenoble, Francia. «Nuestro grupo utiliza la técnica de cristalografía de rayos X desde hace más de 30 años. El objetivo con ella es poder obtener información a una resolución sin precedentes de cómo ocurren los procesos biológicos, en particular cómo las bacterias remodelan su pared y cómo desarrollan los mecanismos de resistencia. La información molecular a este nivel de detalle es fundamental para poder desarrollar nuevas estrategias en la lucha contra las infecciones bacterianas».

Juan HermosoDL

Gracias a esta técnica, que emplea haces de rayos X de alta intensidad para obtener imágenes tridimensionales de las proteínas con gran precisión, el grupo de Hermoso ha podido ver cómo encajan exactamente las piezas de este «remache» molecular, identificando el punto donde se produce la unión, que podría convertirse en una nueva diana terapéutica. «Esta publicación es el fruto de varios años de trabajo y seguimos trabajando en este sistema en otras bacterias para entender sus peculiaridades».

Los científicos en USA utilizaron técnicas de espectrometria de masas y un análisis bioquimico muy profundo.

La investigación

Los científicos han investigado la estructura de los componentes fundamentales y proponen un modelo detallado de cómo se produce esta unión de la membrana externa con la pared celular. También han reproducido este mecanismo in vitro, lo que permite identificar un punto crítico de vulnerabilidad en la envoltura de la bacteria. «La identificación de este talón de Aquiles permitiría debilitar esa doble envoltura volviéndola sensible a distintos antibióticos». El estudio demuestra cómo la enzima PA2854 hace posible la unión entre la pared celular y la lipoproteína OprI situada en la membrana externa. Ese anclaje de la membrana a la pared celular protege la bacteria Pseudomonas aeruginosa con una armadura impenetrable a cualquier agresión externa, incluidos los antibióticos. «Este hallazgo ha sido posible gracias a la visualización de estas estructuras mediante cristalografía de rayos X, que ha permitido describir este proceso de unión con gran detalle».

Hasta ahora se sabía que la membrana externa de estas bacterias estaba unida a su pared celular, pero no se conocía con detalle cómo se producía exactamente. «La fortaleza de este estudio es precisamente identificar la proteína responsable (PA2854), describir el mecanismo de unión entre las pared y la membrana de la bacteria paso a paso y mostrar que esto es fundamental para la robustez de su envoltura, porque refuerza su capacidad de actuar como barrera frente a los antibióticos».

Una bacteria muy crítica

La bacteria Pseudomonas aeruginosa, presente en el suelo, el agua y ambientes húmedos, es una causa frecuente de infecciones hospitalarias. Puede provocar desde patologías leves, como otitis, hasta otras graves como infecciones pulmonares o neumonía. La Organización Mundial de la Salud la incluye entre las 15 bacterias resistentes a los antibióticos más peligrosas para la salud humana.

«La creciente resistencia a los antibióticos, que podría devolvernos a una era preantibiótica, se asocia ya a millones de muertes anuales en todo el mundo, dificulta el tratamiento de las infecciones y se considera una de las mayores amenazas para la salud global. Puesto que el mecanismo descrito en este trabajo se conserva en otros patógenos Gram negativos, la investigación permite avanzar hacia nuevas estrategias para debilitar a estas bacterias multirresistentes, conocidas como «superbacterias», y mejorar así la eficacia de los antibióticos».