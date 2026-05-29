La montaña reclama una calle para las Cainejas

Las Cainejas marcaron un hito en la montaña al ascender sin apenas medios por el imponente Picu Urriellu en el verano de 1935 sin apenas medios. María Isabel Pérez Pérez, el 31 de julio, y Teófila Gao Pérez, el 6 de agosto, fueron las primeras mujeres en conquistar el Naranjo como lo había hecho su abuelo, Gregorio Pérez Demaría, con Pedro Pidal en 1904.

Las Cainejas han sido el hilo de las VII Jornadas de Montaña, de las que ha salido una petición: que el Ayuntamiento de León dedique una calle a Las Cainejas, al igual que ya otorgó el nombre de El Cainejo a un vial en la ciudad.

«El objetivo es que abuelo y nietas compartan espacio en el recuerdo eterno de la ciudad, sirviendo de inspiración para las futuras generaciones. Una propuesta de un León más justo y orgulloso que, con el compromiso del regidor, se espera que llegue muy pronto a buen puerto", señala Ana Isabel Martínez de Paz.

La propuesta salió de la mesa sobre la mujer rural en la montaña, en la que reivindicaron el papel de las mujeres de antaño y de las inmigrantes que son ahora el futuro de muchos pueblos.

El broche de oro lo puso el documental «Heroínas del Naranjo, las Cainejas», dirigido por Ana Isabel Martínez de Paz con la firma visual de Valentín Costo, el público ascendió al Picu Urriellu.

Ana Isabel Martínez de Paz, quien ostenta el récord absoluto de ser la mujer que más veces ha alcanzado la mítica cima, nada menos que en 106 ocasiones, captada por la cámara de Valentín Costo guía exactamente por el mismo y exigente itinerario de escalada que realizaron las Cainejas hace 90 años sobre las imponentes paredes verticales del Naranjo.

Foto de familia de la clausura de las jornadas de montaña en su séptima edición.VIRGINIA MORÁN

La proyección sobrecogió al auditorio al mostrar en imágenes de una espectacular crudeza el llamado Paso Horizontal, que, como se pudo comprobar de forma impactante, no tiene absolutamente nada de horizontal.

«Resulta casi increíble imaginarlas superando ese abismo sin medios materiales, sin apenas conocimientos técnicos de escalada y desafiando con firmeza todas las rígidas convenciones sociales de su época», explica la artífice de la recuperación de la memoria de Las Cainejas.

Este empeño se tradujo en la tarde de ayer en un homenaje a la escaladora que agradeció el gesto que recibió con emoción y pudor. Lo importante, subrayó, es que «María Isabel y Teófila ya no son solo un eco del pasado en los Picos de Europa; se quedan en el corazón de León como un faro eterno de inspiración, valentía y libertad».

Las jornadas arrancaron el lunes 25 con Kris Montero, guardesa desde hace varios años del emblemático refugio de Collado Jermoso, que a través de un precioso viaje rescató la extraordinaria y, a veces, olvidada labor de tantas mujeres —guardesas, porteadoras o pastoras— que han protegido el entorno y formado parte invisible de la historia del montañismo leonés.

María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, las pioneras.FÉLIX AYUSO

La segunda jornada repitió, por aclamación popular, la proyección del documental «León: Montañas mágicas", de la mano de su autor, el fotógrafo, pintor y montañero Valentín Costo. Con más de 40 años de trayectoria, sus imágenes son una de las fuentes de divulgación más poderosas de la montaña y el montañismo, desde sus comienzos en Villamanín y Vegacervera a los Picos de Europa (ha coronado en más de 30 ocasiones el Naranjo) hasta sus incursiones en los Pirineos, los Alpes, el Atlas, los Andes y el Himalaya.

El miércoles se proyectó el documental del mismo autor «Valdeón y Sajambre, del Cares al Sella», un viaje a través de las cuatro estaciones por los colores cambiantes de la primavera, el verano, el otoño y el blanco invernal.

En la clausura agradecieron al Ayuntamiento de León por ceder el salón de actos y a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, por financiación ha sido clave para el desarrollo de esta Semana de la Montaña. Y especialmente a Vicente García, el alma de las jornadas.