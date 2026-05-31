Noche histórica en Madrid: dos primos leoneses cumplen su sueño junto a Bad Bunny en la "Casita"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La noche de este domingo en Madrid se convirtió en una experiencia inolvidable y cargada de energía para dos jóvenes leoneses, Marco y Diego, quienes vivieron el momento más emocionante de sus vidas durante el concierto de Bad Bunny. Los primos, de 18 y 19 años respectivamente, fueron seleccionados por el propio artista puertorriqueño para subir a la famosa Casita, el set central de su gira donde interactúa de cerca con su público.

Lejos de dejarse intimidar por la magnitud del evento, ambos jóvenes demostraron ser seguidores incondicionales del fenómeno global. Ataviados con gorros de paja y gafas de sol al más puro estilo del Conejo Malo, Marco y Diego no perdieron la oportunidad de lucirse frente a miles de personas. La complicidad fue total desde el primer momento, logrando bailar junto al cantante y sumarse a la fiesta en el escenario principal.

El punto álgido de la velada ocurrió cuando, bajo la atenta mirada de los asistentes, los primos ejecutaron el característico PR con total naturalidad, contagiando su entusiasmo a todo el estadio. Para estos dos leoneses, este encuentro inesperado ha supuesto la culminación de su admiración por el artista, dejando una huella imborrable tanto en ellos como en la memoria de todos los presentes en esta cita madrileña.