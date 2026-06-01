Elías Rodríguez Ferri, profesor y servidor público

Publicado por Jorge Llorente Cachorro

Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural

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La figura de Elías Rodríguez Ferri ocupa un lugar destacado en la historia de la Facultad de Veterinaria de León. Entre muchas responsabilidades que conforman su dilatada trayectoria científica, académica e institucional fue Catedrático de Microbiología e Inmunología y Decano de la Facultad de Veterinaria de León.

Ferri fue una de esas personas que dejan huella no solo por lo que hicieron, sino por la forma en que supo transmitirnos con pasión y rigor la microbiología, la inmunología, la epidemiología y la sanidad animal.

Llevaba también con orgullo su pertenencia al Cuerpo Nacional Veterinario, con sentido de responsabilidad y con una profunda vocación de servicio.

También fue el impulsor y primer presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, una institución que ayudó a fortalecer el reconocimiento científico y profesional de la veterinaria en nuestra Comunidad.

Es justo recordar igualmente su colaboración leal y valiosa con la Administración Autonómica. Su participación y asesoramiento en materia de sanidad animal a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contribuyeron a poner el conocimiento científico al servicio del interés general.

En Elías Ferri se unían el profesor universitario, el investigador, el académico y el servidor público.

Podríamos destacar muchas de sus cualidades: criterio y autoridad académica y científica, capacidad de trabajo, simpatía, compromiso institucional y con la profesión veterinaria. Pero creo que su mayor legado es que consiguió que a muchos compañeros veterinarios nos gustara la microbiología, la inmunología, la epidemiología y la sanidad animal. Y eso lo consiguen los buenos maestros.

Descanse en paz, catedrático y compañero veterinario, Rodríguez Ferri.