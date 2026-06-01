La profesión veterinaria despide al ilustre profesor Fernando Rodríguez Ferri

Publicado por Colegio Oficial de Veterinarios de León León Creado: Actualizado:

La profesión veterinaria despide hoy con pesar al ilustre profesor Fernando Rodríguez Ferri, presidente de honor del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León y fundador de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, institución que presidió hasta el año pasado.

Catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de León y uno de los expertos más reputados en Microbiología y Virología, Rodríguez Ferri es una figura imprescindible en la historia de la Veterinaria española, que ha impulsado la investigación y el desarrollo de las ciencias veterinarias en la Comunidad.

En 2023 fue designado presidente de honor del Colegio de la Profesión Veterinaria de León durante la celebración de la festividad de San Francisco de Asís, patrón del colectivo. Con este reconocimiento, sus compañeros pusieron en valor su extensa y destacada trayectoria profesional.

El profesor Rodríguez Ferri también recibió la medalla de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) en un acto celebrado en 2024 en el Colegio de León, y en el que representantes del sector y autoridades académicas pusieron el acento en sus valores humanos, capacidad de trabajo, rigor científico y entrega a la profesión veterinaria.

El presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge de Castro, destacó que “hoy despedimos a Ferri, veterinario que consagró su vida entera a la investigación y a la sanidad animal, cuyos conocimientos han sido un pilar fundamental para nuestra profesión; un referente insustituible en las últimas décadas en León que, desde el punto de vista personal, destacó siempre por ser una persona de una calidad humana, bondad y generosidad excepcionales”.

El día 1 de junio será despedido en una misa funeral que tendrá lugar en la localidad de Azadinos por familiares, amigos y compañeros de profesión. Descanse En Paz, profesor Rodríguez Ferri.