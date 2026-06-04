Más cola social en Cáritas

La cola social de Cáritas Diocesana de León aumenta un año más. La falta de acceso a la vivienda y la vulnerabilidad social de personas migrantes, mayores, jóvenes y pueblos que sufren la soledad, mujeres víctimas de violencia y personas sin hogar hacen mella en León. Cáritas es uno de los primeros detectores de los problemas que van tomando cuerpo en la sociedad.

Un total de 7.273 personas fueron atendidas en 2025, de las cuales 1.600 llamaron por primera vez a sus puertas. La cifra supone un aumento del 27% respecto a las 5.724 personas que acudieron a la entidad el año anterior y revela la escalada de vulnerabilidad social frente al 10% de aumento de 2024 sobre 2023.

Encajar más necesidades perentorias con respuestas dignas es el reto diario del puzle social de Cáritas. «Detrás de cada porcentaje, de cada balance económico y de cada programa, hay personas», puntualizó Aurora Baza, la directora de la entidad, en la presentación de la memoria anual, que contó co el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y Francisco Pérez, delegado.

Francisco Pérez, Luis Ángel de las Heras y Aurora Baza.dl

«Vivimos rodeados de desigualdades, de conflictos, de heridas visibles e invisibles, y corremos al riesgo de acostumbrarnos o de mirar hacia otro lado, de hacernos ciegos a estas realidades de dolor y de sufrimiento», señaló el prelado leonés.

«Elige amar. Elige comunidad» es el lema de la conmemoración de este año. «Este Día de la Caridad es una llamada a dejarnos interpelar y a responder, hoy, siempre, con gestos completos de cercanía, acompañamiento, ayuba y compromiso», añadió De las Heras.

La vivienda se consolida como el principal factor de exclusión social en León junto con la precariedad laboral. Según ha explicado la directora, «disponer de un techo seguro ha dejado de ser un derecho fundamental para convertirse en un bien inaccesible para muchas familias».

El incremento de solicitudes de ayuda para el alquiler, aunque han disminuido las relacionadas con suministros energéticos, ha obligado a aumentar el presupuesto de este área en un 11%.

El 52% de las personas atendidas son mujeres y el 78% de los hogares monoparentales acompañados están encabezados por mujeres.

El 65% de las personas son de nacionalidad extranjera y más de una cuarta parte de ellas se encuentra en situación administrativa irregular. «Estas personas viven en una situación de indefensión jurídica y laboral que las expone a una especial vulnerabilidad», señaló Baza.

Foto de familia tras la mesa de experiencias.DL

«La pérdida de vínculos fuertes», subrayó Baza, está detrás de muchos de los problemas que atienden en su sede de León y en las 25 Cáritas parroquiales. Una de las consecuencias de la rotura de estos lazos sociales, familiares y comunitarios es la soledad no deseada. «La soledad no afecta solo a mayores, sino también al medio rural y a jóvenes», precisó Baza.

La respuesta de Cáritas es el acompañamiento y reconstrucción de vínculos con «Conversatorios» y «Estoy contigo» con las personas sin hogar y «Soledad Cero» o «Ratos Juntos» para generar espacios de encuentro, escucha y apoyo mutuo.

La cronificación de la pobreza se refleja generación tras generación. Por ello, la inserción sociolaboral y la autonomía personal son una prioridad de Cáritas. El año pasado atendieron a 1.233 personas y se ofrecieron más de 4.200 horas de formación técnica en diferentes cursos que cuentan con prácticas en empresas leonesas.

Aurora Baza reconoció la labor de las 672 personas voluntarias, entre ellas 111 nuevas en el último año, así como el apoyo de socios, donantes, empresas, entidades colaboradoras y administraciones.

La entidad cuenta con unos ingresos de dos millones de euros, el 74,36% procedente de financiación privada, Cáritas destinó 1,9 millones de euros a los distintos programas.

Coincidiendo con la Semana de la Caridad y el Corpus, la directora hizo un llamamiento a León: «La exclusión sigue presente en León, pero también la solidaridad. Seguiremos trabajando para que nadie se quede al margen».

pablo santamarta

El puzle de Cáritas se completó en una mesa de experiencias en Espacio Vías. Jordan, un joven venezolano llegó hace dos años y ahora es camarero; Delsi, dominicana, es trabajadora sociosanitaria. Ángeles compartió su experiencia como donante. Carlos, voluntario del programa penitenciario, recalcó la gratitud. «Donas un poco de tu tiempo y recibes mucho más».

Eva contó cómo se convirtió en voluntaria a raíz de una crisis vital y luego se convirtió en trabajadora. «Esto no va de cifras, va de dignidad», señaló David que, junto a Paula, habló del programa de acompañamientos a mayores en residencias Caminando Juntos: «Que nadie se sienta invisible, ya sea niño, joven o mayor», concluyó la joven tras explicar que el voluntariado con mayores es su forma de «aportar mi granito de arena».