León conoce de cerca la patología renal

La sociedad leonesa se acercó este miércoles a la realidad de las enfermedades del riñón a través de las cuatro mesas informativas que Alcer León puso en la calle con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos. Autoridades locales, provinciales y autonómicas arroparon a la entidad que agrupa a unas 170 personas que sufren patología renal y el Ejército del Aire colaboró con cinco soldados en dos de las mesas informativas.

«Hemos tenido una gran acogida», aseguró el presidente de Alcer León, Juan Antonio Iglesias. «Mucha gente se ha interesado por hacerse donante de órganos». El aumento de la patología renal hace que la demanda de trasplantes de riñón vaya en aumento. Actualmente hay 5.000 personas en España que esperan una donación. En León suman más de 700 personas usuarias de tratamiento renal sustitutivo (diálisis), muchas de las cuales son candidatas a un trasplante.

El último socio que ha entrado en Alcer es un joven dominicano que acaba de entrar en el programa de diálisis peritoneal. «Se está formando para poder realizarla», explica Iglesias. Se ha convertido en un voluntario divulgador.