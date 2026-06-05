Campaña de donación de médula ósea de Alcles León durante el mes de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alcles León celebró una nueva edición de su programa Un café con tu hematólogo en la Fundación Sierra Pambley, donde pacientes y familiares, realizan un encuentro con un hematólogo del Hospital, para aclarar preguntas y dudas.

El encuentro sirvió de presentación para las actividades que la asociación ha programado para este mes de junio con motivo de la Semana Europea de la Leucemia.

El próximo día 13 de Junio, Alcles León se une a los Imparables para dar difusión y sensibilizar sobre la donación de médula ósea, desde Botines, y el día 17 lo hará desde una mesa situada frente al Ayuntamiento de León.

La semana del 15 al 19 de Junio, abre una exposición en el Claustro del Teatro San Francisco, en la que habrá diferentes obras realizadas por pacientes y familiares de Alcles León.

El día 22 de Junio, en la Fundación Sierra Pambley, se celebra el encuentro de escritores desarrollado dentro del proyecto Meduletras. Y para finalizar el mes, el día 29 de Junio, la jornada de sensibilización y fomento de la donación de médula ósea se realizará a través de las redes sociales.