Mañueco desea que el "ejemplo" del Papa les "ilumine para trabajar desde la bondad" por mejorar la vida de los ciudadanos

El presidente en funciones de la Junta asiste en el Palacio Real de Madrid a la ceremonia oficial de bienvenida a León XIV.Casa de S.M. el Rey

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asistió hoy en el Palacio Real de Madrid a la ceremonia oficial de bienvenida a Su Santidad el papa León XIV, que le brindaron Sus Majestades los Reyes. En un mensaje en X (antes Twitter), expresó su deseo de que el “ejemplo” del Santo Padre les “ilumine para trabajar desde la bondad por mejorar la vida de las personas”.

Fernández Mañueco explicó en esta red social que había sido “un inmenso honor” asistir en el Palacio Real a la recepción de bienvenida a un papa “tan vinculado a Castilla y León”. “ Le deseo lo mejor en su pontificado”, añadió el presidente de la Comunidad en el acto que ha marcado el inicio del viaje de León XIV a España.

“Que su ejemplo nos ilumine para trabajar desde la bondad por mejorar la vida de las personas”, expresó Alfonso Fernández Mañueco en un mensaje que ilustró con una fotografía en la que aparece saludando al papa cuando faltan unos tres días para que se someta a su tercera sesión de investidura, para lo que cuenta con los votos de PP y Vox tras el acuerdo suscrito este miércoles.