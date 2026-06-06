Del bastón de Carmela al apóstol Santiago: los primeros regalos a León XIV en España

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

En una visita papal nadie improvisa un regalo. Ni el libro, ni la medalla, ni la imagen religiosa, ni el objeto artesanal que acaba en manos del Pontífice son casuales. Aunque pueda parecerlo.

León XIV entró en el Pabellón de Estado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acompañado por los Reyes y por el presidente del Gobierno. Allí le esperaba un grupo de niños con sus familias al grito de "gracias". Entre saludos, mensajes y confidencias, apareció primero un pequeño sobre, que el Papa entregó a uno de sus ayudantes. Después llegó el bastón de Carmela, una joven que pudo intercambiar unas palabras con el jefe de la Iglesia católica. Y luego, de manos de otro niño, una réplica en madera de la Virgen María.

El volumen procede de una edición municipal de 1954, dirigida por Eulogio Varela Hervías, entonces director de la Hemeroteca Municipal, por encargo del conde de Mayalde. Aquella edición fue estampada mediante tipos móviles y forma parte de esos proyectos con los que el ayuntamiento quiso recuperar y difundir el patrimonio histórico madrileño. Para León XIV, el ejemplar fue cosido artesanalmente en hilo y encuadernado en chagrín blanco, el color asociado al Estado Vaticano, con un diseño inspirado en la tradición libraria de la Santa Sede.

En la cubierta, la decoración en pan de oro recupera un marco de inspiración barroca elaborado con hierros históricos conservados por la propia Imprenta Municipal. También incorpora un grabado en bronce de Olivares, uno de los grandes grabadores españoles del siglo XX. En el interior, las guardas especiales llevan motivos ornamentales dorados y materiales seleccionados para garantizar su conservación. No era solo un libro: era una forma de decir Madrid en el idioma de los oficios antiguos. Almeida lo resumió como un símbolo de "respeto y cercanía al Santo Padre", pero también de los valores de "diálogo, encuentro, fe y esperanza".

El paquete institucional no llegó solo. Junto al libro viajaban también un rosario y treinta decenarios de cerámica, elaborados durante mes y medio por personas con discapacidad intelectual de la Fundación G"tze. Había, además, un libro de acuarelas con edificios y monumentos reconocibles de Madrid.

Y al final, como casi siempre en España, aparecieron los dulces. León XIV recibió también pastas de almendra horneadas por las doce monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, en Atocha. Las pastas estaban dedicadas a San Alonso de Orozco, el religioso agustino que fundó el primer convento de la orden en Madrid en 1589, beatificado por León XIII y canonizado por Juan Pablo II.