Publicado por Ro berto González Quevedo Creado: Actualizado:

Chámanme las mias amigas del programa radiofónicu “Cousas de nuesu”. Quieren que mande dalguna alcordanza de la mia Primera Comunión. Al principiu paez que nun m’alcuerdo de nada, pero, poucu a poucu, chegan a la mente imáxenes, colores, sabores ya sentimientos. Ya, de golpe, un auténticu mundu apaez delantre, como si d’una pequena caxa salieran trozos grandes de la esistencia ya fixeran sendeiros dispuestos a perdese sabe Dios ónde.

Una sensación que me chega yía incómoda: un traxe blancu, que me paecía absurdu dafeitu ya que tuve que probar ya probar. Yera como si me convirtieran en capitán d’un barcu ou como si quixeran faere de mi un almirante de mentira pa dirixir la flota d’un país inesistente. Outra sensación que tengo nos güechos yía muitu más amable. Yía una especie d’estampa, un “recordatoriu” nel que por un l.lau vien una imaxe relixosa, un cáliz, ya pola outra los mieus datos intentitarios ya los d’aquel día de Primera Comunión. Guardo con bien de cariñu esa estampa, el recordatoriu onde quedóu impresu aquel día, que bril.lóu muitu hasta dir esfayéndose nel enxame de cousas que va texendo’l tiempu. Aquel día l.levaba you tamién nas manos un l.librín especial, como un pequenu tesouru, un l.librín con pasta nacarada que tamién quería ser alcordanza permanente d’aquel día especial. Yá nun lu tengo. Debí perdelu cuando pa mí dexóu de tener valir. Ou, a lo mechor, tiréilu arraimente. Igual queimóu nun l.lume d’esos que faemos cuando queremos ser homes nuevos ya romper dafeitu cono pasáu. Tamién queda na memoria un sabor abondu prestosu: el chocolate. Aquel día tolos nenos del pueblu que fiximos la Primera Comunión tuvimos una gran chocolatada. El chocolate yera siempres estraordinariu ya convertíase en causa ya resultáu de la fiesta. En realidá, ¿qué yera la Primera Comunión? Yera la primera gran fiesta nuesa, porque del bautizu yá nun nos alcordábamos. Ya’l sabor de la fiesta convién guardalu, porque yía lo mechor que da la vida. Los tiempos ya las ideas cambian ya vienen fiestas nuevas ya se pierden las antiguas. Paezme que poucos nenos faen agora la Primera Comunión. Ya, si la faen, fáenla de forma más vulgar, ensin l’encantu que tenía’l ritual aquel. Tres momentos de la mia Primera Comunión. El primeiru, el día que la fix: viviéndola. El segundu, cuando la entendí, unos anos más tarde, al l.leer al gran antropólogu ya sociólogu Van Gennep: dime cuenta de qu’aquel día fuera un “rite de passage”, un ritu de pasu nel que dexaba de ser un nenu pa pasar a l’adolescencia. El tercer momentu, agora mesmu, alcordándome con tristura d’aquel día feliz.