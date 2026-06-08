El secreto de los sueldos que España debía revelar esta semana y no ha podido cumplir

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Esta semana debería haber marcado un antes y un después en las relaciones laborales en España. La directiva europea de transparencia salarial tenía prevista su entrada en vigor, pero el país no ha completado el proceso de trasposición a tiempo. Miles de trabajadores esperaban conocer información que hasta ahora permanecía en la sombra de los departamentos de recursos humanos.

Las empresas españolas debían haber iniciado ya la eliminación de prácticas opacas en la gestión de las retribuciones, un cambio que prometía revolucionar la cultura empresarial del país. Sin embargo, el retraso administrativo deja en el limbo una medida que busca corregir desigualdades históricas en el mercado laboral.

La ausencia de esta normativa significa que millones de empleados seguirán sin acceso a datos comparativos sobre las retribuciones en sus organizaciones. Una situación que perpetúa el desconocimiento sobre posibles brechas salariales y discriminaciones que podrían estar afectando a compañeros que realizan trabajos de igual valor.

Contexto de la normativa europea

La Unión Europea aprobó esta directiva con un objetivo claro: acabar con la opacidad que rodea a los salarios en el entorno corporativo. Bruselas estableció un plazo límite que varios Estados miembros, incluido España, no han podido cumplir. La norma europea contempla medidas específicas que obligarían a las compañías a compartir información detallada sobre sus estructuras retributivas.

Entre las disposiciones más relevantes figura el derecho de los trabajadores a conocer los niveles salariales medios de quienes desempeñan funciones equivalentes a las suyas. Esta información debería desagregarse por sexo, permitiendo identificar posibles discriminaciones basadas en el género. Además, las organizaciones con más de 100 empleados tendrían que publicar informes periódicos sobre sus políticas retributivas.

La directiva también establece que los procesos de selección no pueden incluir preguntas sobre el historial salarial de los candidatos, una práctica habitual que perpetúa las diferencias retributivas a lo largo de las trayectorias profesionales. Las ofertas de empleo deberían especificar claramente el rango salarial o la banda retributiva del puesto ofertado.

Implicaciones del retraso en España

El incumplimiento del plazo sitúa a España junto a otros países europeos que tampoco han completado la trasposición. Esta demora tiene consecuencias directas para millones de trabajadores que verán pospuesto su derecho a acceder a información sobre igualdad retributiva en sus empresas. Los sindicatos han expresado su preocupación por este retraso, señalando que perpetúa situaciones de desigualdad.

Las organizaciones empresariales, por su parte, habían solicitado más tiempo para adaptar sus sistemas internos. La implementación de sistemas de transparencia salarial requiere modificaciones en los software de gestión, formación del personal de recursos humanos y establecimiento de nuevos protocolos de comunicación interna. Muchas compañías argumentan que el plazo inicial era insuficiente para realizar estos cambios estructurales.

Sin embargo, expertos en derecho laboral señalan que España contaba con suficiente antelación para preparar la trasposición. La directiva se aprobó hace más de dos años, ofreciendo un periodo considerable para diseñar el marco normativo nacional y permitir que las empresas se adaptaran gradualmente.

Brecha salarial y discriminación

Uno de los principales objetivos de esta legislación es reducir la brecha salarial de género, que en España se sitúa actualmente alrededor del 18,7 por ciento según datos de Eurostat. Esta diferencia significa que las mujeres cobran de media casi 5.000 euros menos al año que sus compañeros masculinos por trabajos de igual valor.

La falta de transparencia ha sido identificada como uno de los factores que perpetúan esta desigualdad. Cuando los trabajadores desconocen cuánto cobran sus compañeros, resulta imposible detectar y denunciar prácticas discriminatorias. La nueva normativa pretende empoderar a los empleados proporcionándoles herramientas concretas para reclamar igualdad retributiva.

Estudios realizados en países que ya han implementado medidas similares demuestran que la transparencia salarial contribuye significativamente a cerrar las brechas de género. En Islandia, pionera en estas políticas, la diferencia salarial se ha reducido notablemente desde la entrada en vigor de su legislación de igualdad retributiva.

Próximos pasos y plazos

Aunque España no ha cumplido el plazo inicial, el Ministerio de Trabajo trabaja en ultimar el proyecto de ley que traspondrá la directiva europea. Fuentes gubernamentales indican que la normativa podría aprobarse en los próximos meses, aunque no especifican una fecha concreta. El retraso podría acarrear sanciones por parte de la Comisión Europea.

Mientras tanto, algunas empresas han decidido adelantarse y aplicar voluntariamente medidas de transparencia salarial, anticipándose a la futura obligación legal. Estas organizaciones argumentan que la transparencia mejora el clima laboral y facilita la retención del talento al eliminar sospechas de trato desigual.

La futura ley española deberá especificar los mecanismos concretos de información, las sanciones para empresas incumplidoras y los procedimientos que los trabajadores podrán utilizar para acceder a los datos salariales. También tendrá que establecer el calendario de implementación gradual según el tamaño de las compañías.