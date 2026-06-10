El Bierzo en la cima de Gaudí

La cruz de la Torre de Jesús, un día antes de la bendición del Papa a esta obra culmen de Gaudí.efe / quique garcía

Antonio Gaudí vino a León a finales del siglo XIX a construir el palacio episcopal de Astorga y la casa Botines. Ahora ha sido El Bierzo el que ha ido a Barcelona para coronar la obra magna del arquitecto, y proximamente santo, catalán.

La cruz que corona la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, que convierte a este edificio en la iglesia de mayor altura del mundo, con 172,5 metros, y que el Papa León XIV bendice este miércoles en su visita apostólica, está hecha íntegramente en El Bierzo.

El lábaro, con una altura de 17 metros y cuatro brazos que abarcan 13 metros, está hecho de vidrio térmico de alto rendimiento en la empresa Tvitec Glass, en la fábrica que tiene en el polígono industrial de Cubillos del Sil. Además de vidrio está hecha con cerámica blanca esmaltada, porque Gaudí quería que pareciera de cristal.

La construcción de esta cruz, de acuerdo con el diseño de Gaudí, se considera un hito de la ingeniería. El vidrio térmico actúa como escudo protector a la vez forma un mirador transitable único, que hará aún más atractivo el edificio más visitado por los turistas en Cataluña.

La participación berciana en esta obra señera no se queda ahí. La empresa Roldán, filial del grupo Acerinox, también ha intervenido de forma clave en la obra. En su factoría de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada) se fabricaron las barras de acero inoxidable corrugado que forman la estructura interna, además de haber realizado también el soporte de las grandes torres del templo, incluida la de Jesucristo.

La torre 'berciana' que corona la obra más ambiciosa de Gaudí será bendecida este miércoles por el Papa León XIV en su visita apostólica a España. El arquitecto, que tenía gran devoción religiosa, concibió la basílica como una biblia escrita en piedra.

Sus 18 torres forman un relato espiritual con su propia jerarquía. Doce están dedicadas a los apóstoles, cuatro a los evangelistas, una a la virgen María y la central y más elevada, a Jesucristo. La torre de Jesús es el centro geométrico y espiritual, además de ser el cenit de Barcelona.

Con su elevación por encima de las demás torres, simboliza la unión del cielo con la tierra o la casa de Dios con la de los hombres, además de representar a Cristo glorificado. Desde esta imponente altura se podrá contemplar la ciudad a vista de pájaro y desde un lugar sagrado.