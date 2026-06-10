Gadis reparte 125 toneladas de productos entre 12 bancos de alimentos, entre ellos León y Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Supermercados Gadis ha vuelto a demostrar la fuerza de su compromiso social en Mayo Solidario, una campaña que ha permitido entregar 125 toneladas de productos y 44.844€ a doce bancos de alimentos de Castilla y León y Galicia. Es el resultado de la movilización de miles de clientes y de la aportación de la empresa, que ha convertido esta iniciativa en su causa solidaria más significativa para mejorar el bienestar de la comunidad.

“Como siempre, nuestro agradecimiento a los clientes, a los voluntarios de los bancos de alimentos y a nuestros compañeros, en especial de tienda y almacenes, por su colaboración para que Mayo Solidario haya sido un éxito otro año más. Un éxito que supone ayudar a miles de personas, ya que ésta es la verdadera razón de ser de esta campaña”, señala la directora de Marketing y RSC, Melisa Pagliaro.

Más de 1.900 toneladas de alimentos en catorce ediciones

Mayo Solidario se ha consolidado como el gran referente del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis, con más de 2.400 acciones anuales.

Más de 1.900 toneladas de alimentos y una aportación económica superior a los 330.000 € es el resultado del esfuerzo de estos 14 años y se ha destinado íntegramente a los bancos de alimentos de las provincias en las que la empresa está presente, en línea con su propósito de crear una red de ayuda local que llegue a las personas en situación de vulnerabilidad.

Los Bancos de Alimentos de León y Ponferrada, así como los de Ávila, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora; Provincia de A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo son los encargados de gestionar la ayuda entre las 800 asociaciones a las que prestan asistencia de forma habitual.

Entrega en la sede central

Gadis ha celebrado una entrega simbólica de toda la ayuda recaudada en la sede central de GADISA Retail en el Polígono de Piadela, que ha contado con la asistencia del presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, Manuel Mora. Por parte de la empresa, la directora de Marketing y RSC, Melisa Pagliaro, el director de Comunicación, José Luis Fernández Astray, y las coordinadoras de RSC y de Comunicación, Lucía Santos y María Eimil.

Compromiso con los ODS

El Plan de RSC de la compañía responde a las necesidades locales y se alinea también con los retos globales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entidad a la que la empresa se adhirió hace dos décadas. En concreto, esta campaña cumple directamente tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 2 (Hambre cero) y ODS 10 (Reducción de las desigualdades).