El papa León XIV bendice la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.DL

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha bendecido este miércoles esparciendo el agua bendita con el hisopo, y usando el catalán y el castellano, la Torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia y de toda Barcelona con 172,5 metros de altura, en uno de los momentos más esperados de la visita del pontífice a Cataluña. El pontífice ha ensalzado a la Basílica de la Sagrada Familia como "un signo de unidad y de concordia" durante la homilía que ha pronunciado en el templo en la misa a la que asisten los reyes Felipe VI y Letizia.

"Es un templo que nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Así es como la Ciudad Condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia", ha dicho el pontífice sobre la obra de Antoni Gaudí, del que este miércoles se cumplen 100 años de su muerte.

En la homilía de la celebración, tras la que bendecirá la Cruz de Jesús, la torre mas alta que corona el templo, ha afirmado que la basílica parece tener brazos "para invitar a cada uno a este altar, a escuchar la palabra de Dios".

El papa ha explicado que "todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra, que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin" y que "mucho más que un monumento, la basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción, que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo".

Siempre inspirado en la basílica, el pontífice estadounidense ha explicado que a pesar de ser "un templo aún en construcción", esta "imperfección no significa una carencia, sino que expresa una promesa que queremos honrar con coherencia".

"Nuestra gratitud se convierte entonces en compromiso, al tiempo que cooperamos en el proyecto de Dios, es decir, en la construcción a la que él mismo nos llama", ha señalado.