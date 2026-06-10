Barcelona toca el cielo con la Torre de Jesucristo: así inspiró la provincia de León a Gaudí

Casa Botines, Palacio Episcopal de Astorga y la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.ÁNGELOPEZ / JESÚS F. SALVADORES / QUIQUE GARCÍA

Publicado por Redacción Agencias León Creado: Actualizado:

Un siglo ha tenido que pasar desde que un tranvía truncara la vida del arquitecto Antonio Gaudí para que su obra esté cerca de cumplirse. España y especialmente Barcelona viven hoy una jornada histórica que quedará marcada en el calendario. La obra del artista catalán roza el cielo con la inauguración de la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Sagrada Familia.

Esta estructura consta de 172,5 metros de altura y está coronada por una monumental cruz de cuatro brazos. Este miércoles ha sido bendecida por el papa León XIV en el marco de su gira oficial por España y bajo la atenta mirada de los reyes de España Felipe y Leticia. A pesar de que las miradas están puestas en Cataluña, para entender esta construcción hay echar la vista muchos kilómetros más allá hasta la provincia de León.

Gaudí construyó pocas obras más allá de Cataluña, pero la provincia leonesa fue uno de los lugares privilegiados para albergar dos de sus tres únicas obras construidas fuera de tierras catalanas. Se tratan de la Casa Botines en León y el Palacio Episcopal de Astorga.

De León al cielo de Barcelona: Comparativa de alturas Toque en cada monumento para descubrir su historia y conexión con el legado de Gaudí. 172,5m 100m 68m 30m Botines

25m P. Astorga

30m Cat. León

68m T. Jesús

172,5m 172,5 metros de altura Torre de Jesús (Sagrada Familia) Inaugurada hoy por los Reyes de España y bendecida por el Papa León XIV en plena gira nacional. Coincidiendo con el centenario exacto de la muerte de Gaudí, este hito completa la silueta central del templo, consolidándose como el edificio religioso más alto de Europa.

Para Botines, el arquitecto diseñó un edificio de siete plantas inspirado en los modelos urbanos de París y Barcelona: planta baja para los negocios, sótano para almacén, primera planta para residencia de los propietarios y pisos superiores para alquilar. El edificio combinó funcionalidad, simbolismo y una temprana visión racionalista, que sirvió como laboratorio de ideas para sus obras posteriores.

Por otro lado, el Palacio Episcopal de Astorga es un edificio de estilo neogótico, construido con granito del Bierzo, con rasgos de castillo, templo y palacete señorial, circundado por un foso. Consta de cuatro fachadas flanqueadas por cuatro torreones. La principal y trasera, con sus ventanales apuntados, confieren al edificio un carácter de templo gótico.

Nuevo hito

En presencia de los reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Salvador Illa, y doce ministros, entre otras autoridades, Robert Prevost ha presidido una misa solemne en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y posteriormente ha bendecido la Torre de Jesús, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

Con sus 172,5 metros, la torre de Jesús es la más imponente del templo situado en el Eixample de Barcelona y está rematada por una cruz visible desde gran parte de la ciudad que invita a "alzar la mirada", tal y como reza el lema utilizado por la Iglesia para la visita del pontífice a Cataluña.

Gaudí, un gran devoto, concibió la Sagrada Familia como una especie de "Biblia en piedra" que explica los misterios centrales del cristianismo: las fachadas del Nacimiento, la Pasión y la Gloria (aún por construir) representan el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Las 18 torres forman una jerarquía espiritual: 12 están dedicadas a los apóstoles, cuatro a los evangelistas, una a la virgen María, y en el centro y por encima de todas, la de Jesucristo, la que inaugurará el papa.

Convertido en el punto más alto de Barcelona, la torre de Jesucristo, subrayan los responsables de la Sagrada Familia, "enlaza el cielo con la tierra y la casa de Dios con la casa de los hombres", mientras representa a Cristo glorificado, ocupando el centro geométrico y espiritual del edificio.

La monumental cruz, concebida también como mirador y faro, está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada, porque Gaudí quería que pareciera de cristal, y en los extremos de los brazos horizontales habrá unos ventanales desde los que se podrá contemplar la ciudad.

★ CRUZ DE LA TORRE DE JESUCRISTO ★ Toca los puntos brillantes para descubrir sus secretos BASE TERMINAL (12 m) ¡Explora el monumento! Haz clic en cualquiera de los puntos amarillos para ver las dimensiones, los materiales y los secretos de la obra maestra de Gaudí. Altura total del remate: 29 metros (equivale a un edificio de 5 plantas)

Inaugurada la torre, la Sagrada Familia encarará después la construcción de la tercera y última fachada del templo, la de la Gloria, con la expectativa de completarla en una década