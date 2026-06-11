¿Qué ocurrió tal día como hoy, 11 de junio?
Un día como hoy, 11 de junio, pero de 1982, se estrenaba la película 'E.T.', dirigida por Steven Spielberg
Un día como hoy, 11 de junio, pero de 1982, se estrenaba la película 'E.T.', dirigida por Steven Spielberg; en 2009, la OMS elevaba la alerta por la gripe A al nivel de pandemia, y hace cinco años el fotógrafo español Emilio Morenatti ganaba el Pulitzer por sus instantáneas de la pandemia.
Día Internacional del Juego.
Día Mundial del cáncer de próstata.
1496.- Cristóbal Colón llega a Cádiz tras su segundo viaje a América.
1509.- Boda de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón en Greenwich, Inglaterra.
1823.- Las Cortes declaran a Fernando VII incapaz para reinar y se constituye una regencia de tres personas.
1903.- El rey Alejandro I de Serbia y su esposa mueren en un atentado.
1913.- Noruega aprueba el sufragio universal, que concedió el derecho al voto a todas las mujeres, segundo país de Europa en hacerlo tras Finlandia.
1933.- Los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, con el avión 'Cuatro vientos', llegan a Camagüey (Cuba) desde Sevilla-, recorrido en el que invirtieron 39 horas y 55 minutos, plusmarca mundial de vuelo sin escala sobre el mar.
1955.- Un automóvil se sale de la pista durante las 24 Horas de Le Mans y causa la muerte a 83 personas.
1963.- El monje budista vietnamita Thich Quang Duc se inmola en Saigón como protesta contra la política religiosa del Gobierno de Ngo Dihn Diem. Desde entonces se utiliza la expresión "quemarse a lo bonzo", siendo bonzo: monje budista.
1975.- Se estrena la película 'Nashville' dirigida por Robert Altman, que se llevó el Óscar a la mejor canción.
1981.- Más de 5.000 muertos en Golbaft (Irán) a causa de un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter.
1982.- Se estrena la película 'E.T.', dirigida por Steven Spielberg.
1989.- El tenista estadounidense Michael Chang gana el Roland Garros al derrotar en la final al sueco Stefan Edberg. Con 17 años y tres meses, se convirtió en el más joven de la historia en ganar un torneo del Grand Slam.
2009.- La OMS eleva la alerta por la gripe A al nivel de pandemia.
2014.- El Congreso español aprueba la ley de abdicación del rey Juan Carlos I.
2015.- El rey Felipe VI retira a su hermana Cristina el título de duquesa de Palma de Mallorca.
2018.- España acepta acoger el barco Aquarius con 629 inmigrantes, rechazado por Italia y Malta.
2021.- El fotógrafo español Emilio Morenatti gana el Pulitzer por sus instantáneas de la pandemia del coronavirus.
2023.- El tenista serbio Novak Djokovic gana su tercer Roland Garros y suma 23 Grand Slam.
2025.- La UCO implica al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Dimitiría y dejaría su acta de diputado.
.- España, Reino Unido y la UE acuerdan eliminar los controles de personas y mercancías en la frontera de Gibraltar.
NACIMIENTOS
1838.- Mariano Fortuny, pintor español.
1847.- Millicent Fawcet, feminista y sufragista inglesa.
1864.- Richard Georg Strauss, compositor y director de orquesta alemán.
1879.- Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense, creador junto con su hermano Joseph de los premios que llevan su nombre.
1880.- Jeannette Rankin, activista y primera mujer en la Cámara de Representantes de EE.UU.
1910.- Jacques-Yves Cousteau, biólogo y oceanógrafo francés.
1928.- Fabiola de Mora y Aragón, española que se convirtió en reina de los belgas.
1933.- Gene Wilder, actor y director de cine estadounidense.
1935.- Nuria Espert, actriz española.
1947.- Antonio Asensio, empresario español, fundador del Grupo Zeta.
1959.- Hugh Laurie (doctor House), actor británico.
1961.- María Barranco, actriz española.
1962.- Álvaro Bultó, presentador y deportista español.
1968.- Alois de Liechtenstein, príncipe heredero.
.- Emiliano García-Page, político español.
1969.- Mar Flores, modelo española.
.- Peter Dinklage, actor estadounidense.
1975.- Choi Ji-woo, actriz surcoreana.
1994.- Ivana Baquero, actriz española.
1997.- Unai Simón, futbolista español.
1999.- Katelyn Nacon, actriz y cantante estadounidense.
DEFUNCIONES
1979.- John Wayne, actor estadounidense.
1984.- Enrico Berlinguer, histórico líder del Partido Comunista Italiano.
1991.- José Luis Martín Descalzo, sacerdote y escritor español.
1992.- Rafael Orozco, cantante colombiano.
2005.- Vasco Gonsalves, exprimer ministro portugués tras la Revolución de los Claveles.
2015.- Ornette Coleman, saxofonista estadounidense.
2016.- José Luis Armenteros, compositor y guitarrista español.
2020.- Rosa María Sardá, actriz, humorista y presentadora española.
.- Dennis Joseph O'Neil, guionista de cómic (Batman) estadounidense.
2023.- Park Soo Ryun, actriz surcoreana.
.- Mauricio Vicent, periodista español.
2024.- Françoise Hardy, cantautora francesa.
2025.- Brian Wilson, músico estadounidense, cofundador de The Beach Boys.