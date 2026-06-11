¿Qué ocurrió tal día como hoy, 11 de junio?

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Un día como hoy, 11 de junio, pero de 1982, se estrenaba la película 'E.T.', dirigida por Steven Spielberg; en 2009, la OMS elevaba la alerta por la gripe A al nivel de pandemia, y hace cinco años el fotógrafo español Emilio Morenatti ganaba el Pulitzer por sus instantáneas de la pandemia.

Día Internacional del Juego.

Día Mundial del cáncer de próstata.

1496.- Cristóbal Colón llega a Cádiz tras su segundo viaje a América.

1509.- Boda de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón en Greenwich, Inglaterra.

1823.- Las Cortes declaran a Fernando VII incapaz para reinar y se constituye una regencia de tres personas.

1903.- El rey Alejandro I de Serbia y su esposa mueren en un atentado.

1913.- Noruega aprueba el sufragio universal, que concedió el derecho al voto a todas las mujeres, segundo país de Europa en hacerlo tras Finlandia.

1933.- Los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, con el avión 'Cuatro vientos', llegan a Camagüey (Cuba) desde Sevilla-, recorrido en el que invirtieron 39 horas y 55 minutos, plusmarca mundial de vuelo sin escala sobre el mar.

1955.- Un automóvil se sale de la pista durante las 24 Horas de Le Mans y causa la muerte a 83 personas.

1963.- El monje budista vietnamita Thich Quang Duc se inmola en Saigón como protesta contra la política religiosa del Gobierno de Ngo Dihn Diem. Desde entonces se utiliza la expresión "quemarse a lo bonzo", siendo bonzo: monje budista.

1975.- Se estrena la película 'Nashville' dirigida por Robert Altman, que se llevó el Óscar a la mejor canción.

1981.- Más de 5.000 muertos en Golbaft (Irán) a causa de un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter.

1982.- Se estrena la película 'E.T.', dirigida por Steven Spielberg.

1989.- El tenista estadounidense Michael Chang gana el Roland Garros al derrotar en la final al sueco Stefan Edberg. Con 17 años y tres meses, se convirtió en el más joven de la historia en ganar un torneo del Grand Slam.

2009.- La OMS eleva la alerta por la gripe A al nivel de pandemia.

2014.- El Congreso español aprueba la ley de abdicación del rey Juan Carlos I.

2015.- El rey Felipe VI retira a su hermana Cristina el título de duquesa de Palma de Mallorca.

2018.- España acepta acoger el barco Aquarius con 629 inmigrantes, rechazado por Italia y Malta.

2021.- El fotógrafo español Emilio Morenatti gana el Pulitzer por sus instantáneas de la pandemia del coronavirus.

2023.- El tenista serbio Novak Djokovic gana su tercer Roland Garros y suma 23 Grand Slam.

2025.- La UCO implica al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Dimitiría y dejaría su acta de diputado.

.- España, Reino Unido y la UE acuerdan eliminar los controles de personas y mercancías en la frontera de Gibraltar.

NACIMIENTOS

1838.- Mariano Fortuny, pintor español.

1847.- Millicent Fawcet, feminista y sufragista inglesa.

1864.- Richard Georg Strauss, compositor y director de orquesta alemán.

1879.- Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense, creador junto con su hermano Joseph de los premios que llevan su nombre.

1880.- Jeannette Rankin, activista y primera mujer en la Cámara de Representantes de EE.UU.

1910.- Jacques-Yves Cousteau, biólogo y oceanógrafo francés.

1928.- Fabiola de Mora y Aragón, española que se convirtió en reina de los belgas.

1933.- Gene Wilder, actor y director de cine estadounidense.

1935.- Nuria Espert, actriz española.

1947.- Antonio Asensio, empresario español, fundador del Grupo Zeta.

1959.- Hugh Laurie (doctor House), actor británico.

1961.- María Barranco, actriz española.

1962.- Álvaro Bultó, presentador y deportista español.

1968.- Alois de Liechtenstein, príncipe heredero.

.- Emiliano García-Page, político español.

1969.- Mar Flores, modelo española.

.- Peter Dinklage, actor estadounidense.

1975.- Choi Ji-woo, actriz surcoreana.

1994.- Ivana Baquero, actriz española.

1997.- Unai Simón, futbolista español.

1999.- Katelyn Nacon, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1979.- John Wayne, actor estadounidense.

1984.- Enrico Berlinguer, histórico líder del Partido Comunista Italiano.

1991.- José Luis Martín Descalzo, sacerdote y escritor español.

1992.- Rafael Orozco, cantante colombiano.

2005.- Vasco Gonsalves, exprimer ministro portugués tras la Revolución de los Claveles.

2015.- Ornette Coleman, saxofonista estadounidense.

2016.- José Luis Armenteros, compositor y guitarrista español.

2020.- Rosa María Sardá, actriz, humorista y presentadora española.

.- Dennis Joseph O'Neil, guionista de cómic (Batman) estadounidense.

2023.- Park Soo Ryun, actriz surcoreana.

.- Mauricio Vicent, periodista español.

2024.- Françoise Hardy, cantautora francesa.

2025.- Brian Wilson, músico estadounidense, cofundador de The Beach Boys.