El fascinante vuelo del ibis

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La imagen de dos científicos en un ultraligero siguiendo a una bandada de ibis eremita (Geronticus eremita) durante su migración por los campos de Jaén ha ganado el premio ‘Scientist at Work’ 2026 (Científicos trabajando) de la revista Nature. La séptima edición del concurso tiene como objetivo capturar la realidad (y la belleza) del día a día del trabajo científico en todo el mundo, tanto en los laboratorios como sobre el terreno.

El jurado ha escogido como ganadora de este año una foto tomada en Jaén, concretamente en las cercanías del aeródromo de Las Infantas, cerca de la capital de la provincia. La imagen fue captada por Gunnar Hartmann, un estudiante de Biología y Geociencia de la Universidad de Coblenza (Alemania), de 24 años que durante los veranos de 2023 y 2024 colaboró con el grupo conservacionista «Waldrappteam», que junto a otro equipo alemán y al Proyecto Eremita de España impulsan la reintroducción de este ave en Europa, de donde había desaparecido hace unos 400 años.

Los biólogos crían los ibis eremita en cautividad en un centro de Austria lo que les hace crear un vínculo especial con sus cuidadores humanos, a quienes considerarán como una especie de «padres adoptivos». Cada verano los científicos (y ‘padres adoptivos’) acompañan a las crías nacidas ese año en los 50 días de migración natural entre el municipio de Taching am See, en Bavaria (Sureste de Alemania) y Barbate (Cádiz). Lo hacen en un viaje de 20 etapas de aeródromo en aeródromo. Cada día les sueltan, sus «padres adoptivos» les van siguiendo en un ultraligero y dándoles instrucciones que los guíen mediante sonidos y llamadas especiales. Al final de la jornada, ‘padres’ e hijos descansan en el siguiente aeródromo de la ruta. En sus jaulas, en el caso de las aves.

En la imagen, los ibis aparecen seguidos por su «madre de acogida», la bióloga Helena Wehner, y por el piloto del ultraligero, Johannes Fritz, sobre los campos y olivares jienneses al final del verano.

Las aves volaron definitivamente en libertad desde Barbate a los pocos días de tomarse la imagen, equipados con un GPS que permite a sus ‘padres científicos’ saber su paradero y estado de conservación. Gracias al programa más de 350 parejas de ibis eremita vuelan de nuevo por Europa.