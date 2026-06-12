En el norte se vive más

Publicado por Redacción Oviedo Creado: Actualizado:

La longevidad no es solo cuestión de genética, sino que influyen factores ambientales, sociales y conductuales, que hacen que por ejemplo en España, la probabilidad de llegar a centenario sea hasta tres veces superior en las provincias del norte e interior que en las del sur.

Son algunas de las conclusiones que los investigadores Michel Poulain y Ana Canelada han puesto de manifiesto en el 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que se celebra desde este miércoles y hasta el sábado en Oviedo.

En él, Poulain, demógrafo y experto internacional en longevidad fundador de las conocidas como Blue Zones, ha mostrado el mapa de clasificación provincial de España basada en su Extreme Longevity Index (ELI), que calcula la probabilidad de alcanzar los 100 años según el lugar de nacimiento. Para obtenerlo, dividió el número total de centenarios (vivos o fallecidos) entre 2003 y 2023 y el de nacimientos registrados en el mismo lugar y periodo.

Segovia, Soria o La Rioja triplican a Málaga, Sevilla y Cádiz

El resultado es una «enorme desigualdad de expectativa de vida entre norte y sur» que ha plasmado en un mapa de longevidad en España: los valores más altos se concentran en Navarra, La Rioja, Soria, Guadalajara y Segovia, con índices que van de 11,78 a 14,73. Les siguen otras castellanoleonesas y catalanas, además de Álava y Lleida, que adelantan a las gallegas, a Cantabria o a Asturias, entre otras. En mitad de la tabla se sitúan Madrid, Zaragoza, Bizkaia o Girona, mientras que la probabilidad cae en las del sur y suroeste mediterráneo. Sevilla, Cádiz y Málaga presentan las tasas más bajas, que oscilan entre 4,25 y 4,58.

«Comer de manera inteligente, moverse de manera natural, dormir bien y evitar el estrés, el soporte de la familia, el respeto de la naturaleza y tener un propósito de vida» son algunos de los factores externos que explican la longevidad de las Blue Zones —Cerdeña, Okinawa, Península de Nicoya, Icaria y Loma Linda-, mucho más allá que unos buenos genes, resalta Poulain.

La longevidad ha quedado restringida a este concepto clásico de Blue Zones, aunque actualmente, el debate científico se orienta hacia el de «corredores de longevidad», más dinámico porque se focaliza en los determinantes sociales, ambientales y sanitarios del envejecimiento saludable.