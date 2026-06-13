Cada vez más familias recurren a mediación familiar en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Cada vez son más las familias que recurren a los centros de medicación de Castilla y León, un recurso gratuito y confidencial para las dificultades en las relaciones familiares que ha superado las 2.500 atenciones en los cuatro primeros meses de 2026.

Según los datos facilitados a EFE por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre enero y abril de este año las áreas de Burgos, Salamanca, León y Valladolid sumaron más de 2.500 intervenciones, con Salamanca a la cabeza (922), seguida de Valladolid (659), Burgos (576) y León (408).

En cuanto a familias atendidas, el servicio ha dado cobertura en ese mismo periodo a 744 unidades familiares: 222 en Salamanca, 207 en Burgos, 161 en León y 154 en Valladolid, lo que anticipa un nuevo incremento anual respecto a 2025.

Este recurso, implantado en 2023 y ampliado en 2025 a toda la comunidad, ofrece atención gratuita y confidencial a personas con dificultades en sus relaciones familiares, con acceso directo y voluntario, sin derivación desde otros organismos.

Lo que más se demanda: la orientación psicosocial

Por tipología, la orientación psicosocial concentra la mayor parte de las intervenciones en todas las provincias.

En el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 480 actuaciones de este tipo en Salamanca, 346 en Burgos, 270 en León y 251 en Valladolid.

La atención psicológica constituye el segundo bloque más relevante, con 316 intervenciones en Salamanca, 257 en Valladolid, 100 en Burgos y 83 en León.

Por el contrario, la mediación familiar y el asesoramiento jurídico presentan menor volumen, aunque siguen siendo servicios clave, especialmente en Valladolid, donde la mediación suma ya 85 actuaciones en lo que va de año.

Ese reparto confirma el carácter preventivo del programa, centrado en la mejora de la convivencia, la comunicación y el acompañamiento emocional.

Las familias acuden a los centros Mediacyl por dificultades en la convivencia, problemas de comunicación entre progenitores e hijos, conflictos de pareja o procesos de separación y divorcio.

También recurren al servicio para reorganizar el cuidado de personas dependientes, revisar acuerdos tras rupturas o afrontar situaciones de duelo, así como para gestionar conductas problemáticas en menores.