La Seguridad Social aclara cómo anticipar la jubilación hasta cuatro años: los puntos clave para evitar errores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Muchos trabajadores españoles enfrentan dudas a medida que se acerca su etapa de retiro, especialmente al intentar calcular cuándo pueden acceder a la jubilación anticipada. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y reconocido experto en la materia, ha señalado que el error más común es realizar cálculos básicos de resta sin tener en cuenta la complejidad real de la normativa vigente. Según explica el experto, el primer paso indispensable es determinar con exactitud la edad ordinaria de jubilación que corresponde a cada perfil, la cual varía significativamente según el historial de cotización acumulado.

Muñoz destaca que, para acceder a un adelanto, no solo se deben contabilizar los años de trabajo efectivo, sino que también existen otros elementos que computan en la vida laboral, como el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria. Esta suma de factores puede ser determinante para alcanzar los requisitos necesarios que permiten jubilarse hasta cuatro años antes de lo previsto legalmente.

No obstante, el funcionario advierte que este derecho no es gratuito, ya que el adelanto conlleva la aplicación de coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión final. Finalmente, el experto recomienda a los ciudadanos realizar un ejercicio de análisis detallado antes de tomar una decisión definitiva. Más allá de si es posible jubilarse antes, Muñoz enfatiza que el trabajador debe conocer cuánto se reducirá su prestación y valorar si compensa el adelanto respecto a la pensión que percibiría en la edad ordinaria. Asimismo, recuerda que la jubilación no es un proceso automático, por lo que es el propio interesado quien debe iniciar la solicitud de manera formal para evitar pérdidas económicas innecesarias.