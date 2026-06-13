La longevidad en España: los residentes en el norte tienen hasta tres veces más probabilidades de llegar a los 100 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un reciente análisis sobre la longevidad en nuestro país ha puesto de manifiesto una brecha geográfica significativa. Los datos revelan que la probabilidad de cumplir cien años es hasta tres veces mayor en las comunidades del norte de España que en las del sur. Esta tendencia, que ha sido objeto de estudio en el 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, subraya que el lugar de residencia influye de manera directa en las expectativas de vida de la población.

Durante el encuentro médico, expertos internacionales y especialistas nacionales han recalcado que el secreto de una vida prolongada no reside únicamente en los genes. Factores externos como mantener una alimentación equilibrada y consciente, practicar actividad física de forma natural, gestionar los niveles de estrés, contar con un sólido apoyo familiar y disponer de un propósito vital claro son pilares fundamentales para el envejecimiento saludable.

El concepto de las denominadas zonas azules, aquellas áreas con una alta concentración de personas centenarias, se está reinterpretando para no solo medir cuántos años vive la gente, sino la calidad con la que se transita por esa etapa. En este contexto, ciudades y regiones como Ourense han sido objeto de investigaciones específicas, como el proyecto Ourensividad, que busca descifrar cómo elementos como el entorno natural, el estilo de vida pausado y la alimentación local contribuyen a que cientos de sus habitantes superen el siglo de vida, posicionando a España como uno de los países con mayor proyección de longevidad a nivel mundial.